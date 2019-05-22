Уилл Смит со своей семьей на премьере "Аладдина" в Лос-Анджелесе

Новости культуры: Состоялась премьера фильма Гая Ричи "Аладдин", который уже завтра выйдет в прокат.

Уже завтра украинские зрители смогут оценить новую версию "Аладдина", снятую режиссером "Рок-н-рольщика" и "Агентов А.Н.К.Л." Гаем Ричи, а сегодня постановщик и актерский состав представили фильм в Лос-Анджелесе.

Сыграть Джинна после невероятного Робина Уильямса для Уилла Смита было одним из самых больших вызовов в актерской карьере. Актер проделал большую работу, поэтому на премьеру он привел с собой всю семью: жену Джаду Пинкетт-Смит, дочь Уиллоу и сыновей Трея и Джейдена.

На красную дорожку вместе с супругой Джеки Эйнсли вышел режиссер Гай Ричи, которому студия Disney доверила переснять один из своих лучший мультфильмов. К нему присоединились главные звезды картины: экранный Аладдин Мена Массуд и Наоми Скотт, исполнившая роль принцессы Жасмин.

Гай Ричи и Джеки Эйнсли

Мена Массуд и Наоми Скотт

В последних интервью Уилл Смит рассказал, что привнес в новую версию Джинна черты своих предыдущих героев из "Принца из Беверли-Хиллз", "Плохих парней" и "Дня независимости". "Робин не оставил мне иного выхода. Я не пытался с ним конкурировать. Думаю, мой герой будет уникальным даже в диснеевском мире", - сказал актер в разговоре с Entertainment Weekly.