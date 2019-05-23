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"В метре друг от друга": романтика и искренняя любовь, которая несет настоящую опасность

"В метре друг от друга": романтика и искренняя любовь, которая несет настоящую опасность
16:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Главные герои больны муковисцидозом, а следовательно, могут убить друг друга одним лишь прикосновением или поцелуем.

Когда стало известно о съемках фильма "В метре друг от друга", то восприняли его не особо приветливо. Люди считали, что Голливуд хочет сыграть на сочувствии к неизлечимо больным, замаскировав под этим банальную тинейджерскую романтическую историю. По факту же, история любви таки банальная, но детали обыденности больных муковисцидозом делают ее интересной, а не манипулятивной.

Жизнь пациента с кистозным фиброзом непростая и наполнена многими обязательными процедурами. Впервые Голливуд снял фильм о больных с таким недугом и воспроизводит симптомы вполне реально, собственно, как показывает переживания главных героев. Правильность в деталях – заслуга больной муковисцидозом блогера и активистки, которая консультировала режиссера. К сожалению, девушка умерла в возрасте 21-го года, так и не увидев кино, которое помогла создать.

Романтика, искренняя подростковая любовь и переживания, связанные с запретом соприкосновения, в фильме "В метре друг от друга" выглядит органично и мило. Даже если Голливуд хочет залезть к нам в кошельки, делают они это красиво. В кинозале несколько раз слышно, как шмыгают носом женщины (а нас было 80% аудитории именно этого пола), а после финала перед зеркалом гардеробной выстроился ряд, чтобы "посмотреть не потекла ли тушь".

"В метре друг от друга" снят для зрителя подросткового возраста и для любителей мелодрам. Да, он способен растрогать и вызвать слезы. Но это не депрессивное кино, хотя трейлер может оказать такое впечатление. "В метре друг от друга" пронизан оптимизмом, хорошими эмоциями и любовью к жизни, даже если она проходит в стенах больничных палат, между процедурами, в ожидании новых легкиех.

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Рейтинг фильма на IMDb – 7,1, а смотреть его рекомендуют с 12 лет. Собственно 12-17 лет – это идеальный возраст для зрителя этого кино.

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Кино, Фильм, Любовь, В метре друг от друга, Подростковый фидьм.
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