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Список всех фильмов Disney, которые выйдут до 2027 года

Список всех фильмов Disney, которые выйдут до 2027 года
09:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: etoday.kz

Новости культуры: Disney же продолжит "кормить" зрителей live-action ремейками своих же мультфильмов – на очереди "Аладдин", "Мулан", сиквел "Малефисенты" и другие картины.

В ближайшие несколько лет Disney обеспечит нам рекордное количество блокбастеров – тотальное доминирование "мышиного дома" означает еще больше супергероев Марвел, еще больше "Звездных войн", а где-то там на подходе и "Аватары" Джеймса Кэмерона.

После приобретения 21st Century Fox корпорация Disney выпустила обновленный список релизов до 2027 года, куда теперь входят фильмы от студии Disney, Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox, Fox Searchlight и Blue Sky Studios. 

На текущий момент список грядущих премьер Disney выглядит так:

2019

Аладдин – 23 мая

Темный Феникс (Fox) – 7 июня

История игрушек 4 – 20 июня

Али, рули! (Fox) – 11 июля

Король лев – 18 июля

Камуфляж и шпионы (Fox) – 15 августа

 

К звездам (Fox) – 20 сентября, дата премьеры в российском прокате пока неизвестна

Невероятный мир глазами Энцо (Fox) – 26 сентября

Малефисента: Владычица тьмы – 17 октября

Женщина в окне (Fox) – 24 октября

Дерзкий вызов (Fox) – 14 ноября

Холодное сердце 2 – 28 ноября

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход – 19 декабря

Зов предков (Fox) – 26 декабря 2019 

2020

Под водой (Fox) – 10 января, дата премьеры в российском прокате пока неизвестна

Kingsman: Большая игра (Fox) – 27 февраля

Вперед – 4 марта, дата премьеры в российском прокате пока неизвестна

Мулан – 25 марта, дата премьеры в российском прокате пока неизвестна

Новые мутанты (Fox) – 3 апреля

Пока неизвестный фильм Marvel – 30 апреля

Артемис Фаул – 28 мая

Пока неизвестный мультфильм Pixar – 18 июня

Свободный (Fox) – 2 июля

Закусочная Боба (Fox) – 16 июля

Круиз по джунглям – 23 июля

Айван, единственный и неповторимый – 13 августа

Смерть на Ниле (Fox) – 1 октября

Пока неизвестный фильм Marvel – 5 ноября

Ron’s Gone Wrong (Fox) – 5 ноября

Пока неизвестный мультфильм Disney – 25 ноября

Вестсайдская история (Fox/Amblin) – 17 декабря

Стервелла – 24 декабря 

2021 

Пока неизвестный фильм Marvel – 12 февраля 

Нимона (Fox) – 5 марта 

Пока неизвестный live-action фильм Disney - 11 марта 

Пока неизвестный фильм Marvel – 6 мая 

Пока неизвестный live-action фильм Disney – 27 мая 

Пока неизвестный мультфильм Pixar – 17 июня 

Индиана Джонс 5 – 8 июля 

Пока неизвестный live-action фильм Disney – 30 июля 

Пока неизвестный live-action фильм Disney – 8 октября 

Пока неизвестный фильм Marvel – 5 ноября 

Пока неизвестный мульфильм Disney – 24 ноября 

Аватар 2 (Fox) – 17 декабря 

2022 

Пока неизвестный фильм Marvel – 18 февраля 

Пока неизвестный мультфильм Pixar – 18 марта 

Пока неизвестный фильм Marvel – 6 мая 

Пока неизвестный live-action фильм Disney – 27 мая 

Пока неизвестный мультфильм Pixar – 17 июня 

Пока неизвестный live-action фильм Disney – 8 июля 

Пока неизвестный фильм Marvel – 29 июля 

Пока неизвестный live-action фильм Disney – 7 октября 

Пока неизвестный live-action фильм Disney – 4 ноября 

Пока неизвестный мульфильм Disney – 23 ноября 

Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 16 декабря 

2023

Пока неизвестный live-action фильм Disney – 17 февраля 

Аватар 3 (Fox) – 22 декабря 

Sony запустила студию по экранизации эксклюзивов PlayStation: Что снимут первым

2024 

Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 20 декабря 

2025

Аватар 4 (Fox) – 19 декабря 

2026

Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 18 декабря 

2027 

Аватар 5 (Fox) – 17 декабря

Одних только "Аватаров" в ближайшие годы выйдет 3, "Звездных войн" – тоже 3, ну а Marvel выпустит сразу 8 фильмов.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Disne.
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