"Игра престолов": как выглядели персонажи сериала в первом и последнем сезоне (Фото)

Хорошего понемножку - в случае "Игры престолов" этого самого немножко оказалось 8 сезонов. С 2011-го по 2019-й год персонажи жили, умирали, предавали друг друга и всячески пытались выжить среди скандалов, интриг и расследований. За это время сюжет успел завернуться, вывернуться и снова завернуться так, что некоторые фанаты оказались не готовы к изменениям, которые произошли с их любимцами с 1-го по 8-ой сезон. А там было, на что посмотреть!