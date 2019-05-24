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Пятница, 24.05.2019
"Игра престолов": как выглядели персонажи сериала в первом и последнем сезоне (Фото)
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"Игра престолов": как выглядели персонажи сериала в первом и последнем сезоне (Фото)

Хорошего понемножку - в случае "Игры престолов" этого самого немножко оказалось 8 сезонов. С 2011-го по 2019-й год персонажи жили, умирали, предавали друг друга и всячески пытались выжить среди скандалов, интриг и расследований. За это время сюжет успел завернуться, вывернуться и снова завернуться так, что некоторые фанаты оказались не готовы к изменениям, которые произошли с их любимцами с 1-го по 8-ой сезон. А там было, на что посмотреть!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Сериал, Игра престолов, Game of Thrones, Герои.
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