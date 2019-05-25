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Шоураннеры приоткрыли занавес: необычные детали нового сезона "Очень странные дела" (Видео)

Шоураннеры приоткрыли занавес: необычные детали нового сезона "Очень странные дела" (Видео)
08:35 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Чуть больше месяца остается до премьеры третьего сезона "Очень странных дел".

Перед выходом новых эпизодов поклонникам стоит пересмотреть предыдущие серии, а также узнать, что интересного создатели приготовили для зрителей.

Шоураннеры сериала Мэтт и Росс Дафферы описали третий сезон "Очень странных дел" как непростительно смешной, но в то же время ужасающий и напряженный. По словам сценаристов, в этом году зрители получат гораздо больше всего: спецэффектов, драмы, бромансов, соперничества и моментов с любимыми героями. В официальном трейлере шоу не просто так показали новый торговый центр Хокинса - в его стенах произойдут важные события, многие из которых будут связаны с магазинчиком мороженого Scoops Ahoy. Действие сюжета развернется во время летних каникул, так что зрители увидят больше романтики между Одиннадцать и Майком, Лукасом и Макс и даже Хоппером и Джойс.

В третьем сезоне больше экранного времени получат младшая сестра Лукаса Эрика и старший брат Макс Билли Харгроув. По признанию создателей, герой должен был сыграть большую роль во втором сезоне, но сценарий оказался так загружен событиями и сюжетными линиями, что многое пришлось оставить на потом.

Новые постеры

Зрителей также заинтриговали тем, что они могут увидеть больше особенных детей. "Не могу даже представить, что мир не узнает никого, кроме Одиннадцатой и Восьмой. Мы определенно подразумевали, что есть и другие люди со сверхъестественными способностями", - заявил режиссер Шон Леви.

В различных интервью братья Даффер обещали, что в третьем сезоне герои столкнуться с новыми злодеями, которых мельком показали в трейлере. Однако это не значит, что Теневой монстр остался в прошлом. "Одиннадцать закрыла врата, но он найдет другой путь в Хокинс, так что стоит побеспокоиться о героине", - сказал шоураннер.

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В прошлых эпизодах Стив Харрингтон из задиры и школьного короля превратился в лучшую няньку на свете, и создатели обещают, что изменится немногое. Он по-прежнему продолжит общение с Дастином и, возможно, еще поборется за сердце своей бывшей девушки Нэнси. "Не думаю, что это конец их истории. Стив вырос и многому научился, он стал больше заботиться о других, так что не все кончено", - сказал актер Джо Кири.

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Трейлеры, Новый сезон, Американский сериал, Очень странные дела, Научно-фантастический сериал, Новые постеры, Интересные факты о сериале.
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