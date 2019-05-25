Что посмотреть: самые ожидаемые кинопремьеры лета 2019 2019 год уже подарил нам немало замечательных премьер фильмов и сериалов. И мы подготовили рейтинг самых ожидаемых киноновинок летнего сезона 2019, чтобы вы наверняка знали под какой фильм похрустеть попкорном этим летом в мягком кресле под кондиционером.