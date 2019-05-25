Ушел из жизни актер культового сериала "Анжелика"

Новости культуры: В Париже (Франция) на 90-м году жизни скончался французский актер Пьер Ате.

Он известный по роли в культовом фильме "Анжелика - маркиза ангелов".

О смерти артиста сообщил телеканал BFM TV. Сердце актера остановилось в пятницу, 24 мая. Причина смерти не называется.

Пьер Ате родился 20 апреля 1930 года во Франции. За свою карьеру он сыграл в более, чем 27 фильмах. Самые известные из них - "Солдат Мартен", "Катрин - время любить", "Веревка и кольт", "Графиня де Монсоро", "Рай для всех", "Алиса Невер" а также "Анжелика - маркиза ангелов". В последней картине он сыграл роль шевалье де Жермонтаз.

Актер также занимался озвучиванием фильмов. Он подарил голос Джокеру в мультфильмах о Бэтмене, Кристоферу Ллойду в трилогии "Назад в будущее" и другим персонажам.