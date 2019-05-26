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"Однажды в Голливуде" может стать длиннее: Тарантино задумался о расширенной версии фильма

"Однажды в Голливуде" может стать длиннее: Тарантино задумался о расширенной версии фильма
10:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: instagram

Новости культуры: Урезанная версия фильма, представленная на Каннском кинофестивале, имеет продолжительность 2 часа 39 минут.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал, что ему пришлось вырезать некоторые сцены из фильма "Однажды в Голливуде", но он может выпустить расширенную версию кинокартины.

По его словам, в вырезанных сценах принимали участие актеры Тим Рот, Джеймс Ремар, Джеймс Марсден и Дэнни Стронг. При этом урезанная версия фильма, представленная на Каннском кинофестивале, имеет продолжительность 2 часа 39 минут, передает Slash Film.

"Я могу сделать фильм еще длиннее. Вырезать я ничего больше не буду, но могу кое-что вставить", — сообщил Тарантино. Тарантино рассказал, что "черновик" его последней киноленты был еще длиннее — 4 часа 20 минут, но ряд сцен пришлось вырезать для кинофестиваля в Каннах.

В Каннах состоялась премьера "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино

Ранее сообщалось, что пес из "Однажды в Голливуде" Тарантино получил награду Каннского кинофестиваля.

Главный приз Каннского кинофестиваля получила лента "Паразиты" южнокорейского режиссера Пона Чжун Хо. Тарантино в Каннах остался без наград.

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Кино, Фильм, Канны, Каннский фестиваль, Квентин Тарантино, Однажды в Голливуде, Канны 2019.
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