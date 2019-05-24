В Каннах состоялась премьера "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино

Новости культуры: Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Не так давно мы писали о том, что на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма "Боль и слава", режиссером которого стал Педро Альмодовар, в котором сыграли испанские актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.

Звездам Голливуда удалось привести в восторг публику своим выходом. Они вели непринужденный разговор. А как иначе - испанские актеры дружат друг с другом уже не один год. На фотовстрече актеры, сыгравшие главные роли в фильме, появились в красивых образах. Пенелопа Крус выбрала асимметричное миди-платье в темных оттенках, а дополнила образ бриллиантовыми продолговатыми серьгами и черными босоножками. А ее спутник надел белые штаны, кофту подобную тельняшки, а поверх джинсовую куртку. Коллеги с удовольствием позировали перед камерами и много обнимались.

На днях в Каннах также прошла премьера долгожданного фильма "Однажды в Голливуде". В нем сыграли такие актеры как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, а также Дакота Фаннинг, Курт Рассел, Аль Пачино, Тимоти Олифант и другие не менее звездные актеры.

Интересно, что режиссером фильма стал легендарный Квентин Тарантино, который не отказывает себе снимать фильмы в своей, особой манере. Фильм основанный на реальных событиях, в котором рассказывается об убийствах, совершенные бандой Чарльза Мэнсона.

На красную дорожку Каннского кинофестиваля исполнители главных ролей вышли в стильных нарядах, особенно замечательная разноплановая актриса Марго Робби.

Команда фильма "Однажды в Голливуде" на Каннском кинофестивале

На пресс-конференции актеры рассказали о съемках фильма, особенно поблагодарили друг друга за совместную работу Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

"Мы здорово повеселились на съемках. Какое же облегчение знать, что на противоположной стороне стола сидит лучший из лучших и играет вместе с тобой. У нас одинаковые ориентиры, наш профессиональный путь начался примерно в одно и то же время... Есть, что вспомнить, над чем посмеяться. Надеюсь, мы снова поработаем вместе, это было очень весело", – рассказал журналистам Брэд Питт.

Сказал "спасибо" за работу с коллегой и сам Леонардо Ди Каприо: "С Брэдом было невероятно легко и комфортно работать. Думаю, мы создали отличный экранный дуэт в фильме о нашей общей индустрии".

Стоит сказать, что работа над фильмами различных жанров в лице звезд мирового масштаба строится довольно тяжело, но только не с этими голливудскими красавчиками.