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Канны 2019: Пенелопа Крус и Антонио Бандерас появились на красной дорожке

Канны 2019: Пенелопа Крус и Антонио Бандерас появились на красной дорожке
18:59 Пн, 20 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Знаменитые испанские актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас прибыли во Францию на масштабный кинофестиваль.

Звезды представляли фильм "Боль и слава", в котором сыграли главные роли. Так, испанским селебрити удалось очаровать красную дорожку Каннского фестиваля.

Каннский фестиваль проходит во Франции уже около недели и ежедневно звезды все больше поражают своими новыми выходами, для которых выбирают креативные, роскошные или элегантные наряды. Пенелопа Крус всегда предпочитает смешанные стили, благодаря чему никогда не остается незамеченной.

58-летний Антонио Бандерас и 45-летняя Пенелопа Крус представляли новый фильм "Боль и слава" (Dolor y gloria), над которым работал знаменитый режиссер Педро Альмодовар.

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На фотовстрече актеры, сыгравшие главные роли в фильме, появились в красивых образах. Пенелопа Крус выбрала асимметричное миди-платье в темных оттенках, а дополнила образ бриллиантовыми продолговатыми серьгами и черными босоножками. А ее спутник надел белые штаны, кофту подобную тельняшки, а поверх джинсовую куртку. Коллеги с удовольствием позировали перед камерами и много обнимались.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Пенелопа Крус, Выход, Антонио Бандерас, Каннский фестиваль 2019, Каннский кинофестиваль-2019, Канны 2019.
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