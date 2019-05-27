Стало известно, что Disney ищет способы ввести Дэдпула в киновселенную Marvel

Новости культуры: Disney рассматривает несколько вариантов, как подключить болтливого героя в исполнении Райана Рейнольдса к команде супергероев Marvel.

В ближайшие несколько лет Marvel собирается выпускать по 3 фильма в год, а поскольку история Мстителей завершена, студии предстоит искать новые истории и сюжеты. Одной из таких новых историй может оказаться появление Дэдпула в киновселенной Marvel.

Вариантов, как сообщил источник портала MCU Cosmic, у Marvel на сегодняшний день три:

Первый – триквел "Дэдпула", отдельный сольный фильм, который свяжет Дэдпула с киновселенной Marvel за счет камео каких-нибудь супергероев из КВМ;

Второй – сериал на стриминговом сервисе Disney+ в дополнение к уже запланированным сериалам про Локи, Ванду и Вижна, Сокола и Зимнего солдата;

Третий – появление в эпизодической роли в триквеле "Человека-паука" с Томом Холландом в главной роли (сиквел под названием "Вдали от дома" выйдет только этим летом, но сомнений в том, что у Паучка будет и третий сольный фильм, практически нет).

Вероятно, о судьбе Дэдпула в киновселенной Marvel мы узнаем уже этим летом – либо на выставке Disney D23, либо, чуть позже, на традиционном летнем Comic Con.