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Лента "Спасибо" получила Гран-при на ArtTravel International Film Fest

Лента "Спасибо" получила Гран-при на ArtTravel International Film Fest
10:25 Сегодня Телеграф Фото: mip.gov.ua

Новости культуры: Короткометражный фильм "Спасибо" удостоили награды на престижном конкурсе кино, а также занял первое место в специальной премии.

Проект был реализован под эгидой Министерства информационной политики Украины, сообщается на сайте ведомства.

В рамках кинофестиваля ArtTravel International Film Festival, который провели в Харькове, лента смогла получить престижную награду и ко всему занять первое место в премии road movie. Борьба за признание была не легкой, ведь на конкурс подали более 1200 работ из сотни стран мира.

Фильм "Спасибо" стал началом кинопроекта "Приятного аппетита", презентация которого запланирована на июль этого года. Фильм "Приятного аппетита" во время фестиваля все же показали в рамках внеконкурсной программы.

С помощью этих картин, рассказывают в Министерстве, реализовывается идея объединить страны. "В "Спасибо"  - Украина с Японией через туризм, в "Приятного аппетита" - Украина с Францией через кухню. Там говорится о том, как сочетание двух кухонь рождает шедевр", - прокомментировал советник по вопросам международной коммуникации МИП Марина Соботюк.

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Ранее сообщалось, что в 2018 году киноленту "Спасибо" отметили премией Special awards на фестивале в Хорватии. Также проект смог получить второе место на 11-м в номинации "Туристическое направление - Регион" на Международном фестивале туристических фильмов в Латвии. Сама картина - это отображение Украины глазами японца-туриста, который воспринимает страну, как интересную, гостеприимную, самобытную с удивительными пейзажами и богатой историей.

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