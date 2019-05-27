Скачать
Понедельник, 27.05.2019
МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей
МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей
Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019
Ада Роговцева оказалась в больнице: детали
Ада Роговцева оказалась в больнице: детали

Хроники "Игры престолов": как создатели сериала прощались с экранным Джоном Сноу

Хроники "Игры престолов": как создатели сериала прощались с экранным Джоном Сноу
21:46 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Канал HBO показал двухчасовой документальный фильм "Последний дозор", в котором рассказал о работе над 8 сезоном сериала "Игра престолов".

В сети стали популярными отдельные его эпизоды, вызвавшие особый интерес поклонников саги. Так в одном из них авторы сериала показали, как прощались с актером Китом Харингтоном (Джон Сноу) после того, как отсняли последнюю сцену с его участием (осторожно, в материале много спойлеров).

Проводить Кита Харингтона собрались десятки участников сцены противостояния в Королевской гавани. Режиссер "Игры престолов" Д.Б. Вайс произнес прощальную речь.

"Спасибо за то, что был Джоном Сноу. И за то, что был собой", - отметил он в своем обращении к актеру. Коллеги поддержали Харингтона громкими аплодисментами.

В этот момент, как отметили зрители, Кит Харингтон не сдержал эмоций. Прощание с сериалом спустя почти 10 лет далось актеру непросто.

Еще одним популярным роликом в соцсетях стал эпизод, предшествующий съемкам. Не нем актеры 8 сезона "Игры престолов" изучают сюжет.

Судя по всему, Кит Харингтон и Эмилия Кларк были обескуражены известием о том, что Джон Сноу убьет возлюбленную Дейенерис Таргариен.

Скандалы, интриги, расследования: слитый сценарий, разбор серии и почему именно такой финал "Игры престолов"

Напомним, в воскресенье, 20 мая, канал HBO показал 6 серию 8 сезона, которая стала заключительной в почти 9-летнем сериале.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Игра престолов, Кит Харингтон, Джон Сноу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дочь Елены Кравец из "Квартала 95" восхитила сеть своей красотой
02 Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
03 В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных
04 Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
05 Пожарные ликвидируют огонь на маслозаводе в Кировоградской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Правительственный кризис в Израиле: Трамп выразил поддержку Нетаньяху
Правительственный кризис в Израиле: Трамп поддержал Нетаньяху
Любимое пальто: наряд Бриджит Макрон на выборах Европарламента во Франции
Любимое пальто: наряд Бриджит Макрон на выборах Европарламента во Франции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь