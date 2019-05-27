Хроники "Игры престолов": как создатели сериала прощались с экранным Джоном Сноу

Новости культуры: Канал HBO показал двухчасовой документальный фильм "Последний дозор", в котором рассказал о работе над 8 сезоном сериала "Игра престолов".

В сети стали популярными отдельные его эпизоды, вызвавшие особый интерес поклонников саги. Так в одном из них авторы сериала показали, как прощались с актером Китом Харингтоном (Джон Сноу) после того, как отсняли последнюю сцену с его участием (осторожно, в материале много спойлеров).

Проводить Кита Харингтона собрались десятки участников сцены противостояния в Королевской гавани. Режиссер "Игры престолов" Д.Б. Вайс произнес прощальную речь.

"Спасибо за то, что был Джоном Сноу. И за то, что был собой", - отметил он в своем обращении к актеру. Коллеги поддержали Харингтона громкими аплодисментами.

В этот момент, как отметили зрители, Кит Харингтон не сдержал эмоций. Прощание с сериалом спустя почти 10 лет далось актеру непросто.

Еще одним популярным роликом в соцсетях стал эпизод, предшествующий съемкам. Не нем актеры 8 сезона "Игры престолов" изучают сюжет.

Судя по всему, Кит Харингтон и Эмилия Кларк были обескуражены известием о том, что Джон Сноу убьет возлюбленную Дейенерис Таргариен.

Напомним, в воскресенье, 20 мая, канал HBO показал 6 серию 8 сезона, которая стала заключительной в почти 9-летнем сериале.