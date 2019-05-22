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Почему финальный сезон "Игры престолов" стал таким сумбурным: основные причины

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Почему финальный сезон "Игры престолов" стал таким сумбурным: основные причины
17:02 Ср, 22 Май 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Писать концовку тяжелее всего - об этом вам скажет любой сценарист или шоураннер.

"Клан Сопрано" закончился в 2007 году, но фанаты до сих пор спорят по поводу противоречивого окончания. "Остаться в живых" разочаровал миллионы человек. А финал "Декстера" радикально настроенные фанаты вообще сочли оскорблением. Теперь к этому списку присоединилась и "Игра престолов". Ради справедливости стоит отметить, что финал столь эпичного сериала просто не мог не разочаровать – разбираемся, почему.

"Мы будем в неизвестном месте, отключим телефон и откроем бутылки, – рассказывал Дэн Уайсс, один из шоураннеров "Игры престолов", в интервью Entertainment Weekly по поводу планов на вечер выхода в эфир финала. – В какой-то момент, когда уже можно будет выйти наружу, кто-нибудь из публицистов HBO расскажет нам, что тут происходило, сами мы этого испытывать не будем".

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Финальный сезон готовили два года. Казалось бы, двух лет более чем достаточно, чтобы подарить фанатам действительно запоминающуюся концовку, однако этого не случилось – с момента выхода в эфир финальной серии прошло уже два дня, а поклонники сериала до сих пор не могут прийти в себя от разочарования. Петицию, которая появилась на сайте change.org после выхода в эфир 4 серии, уже подписали почти полтора миллиона человек – и каждые несколько секунд петиция собирает все новые подписи.

Масштаб негодования фанатов по поводу финала "Игры престолов" лишь подчеркивает на самом деле очевидное: с того момента, как "Игра престолов" "догнала" книги Джорджа Мартина из "Цикла Льда и Пламени" и двинулась дальше, сериал был обречен.

1. Не канон

еще несколько лет назад в интервью Vanity Fair сам писатель отметил: "Я могу дать им общее описание того, что я намереваюсь написать, но деталей у меня нет. Надеюсь, что они не успеют меня догнать".

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Шоураннеры в итоге не только успели догнать Мартина, но и перегнали его на несколько лет – события "Игры престолов" двинулись дальше, обогнав книги, в шестом сезоне, в то время как Мартин до сих пор не дописал свои "Ветра зимы". Кое-какие перемены можно было заметить сразу же: диалоги зазвучали чуть более современно, битв и кровопролития стало больше, глубоких личных бесед – меньше, а скорость повествования разогналась. Но все это, как теперь понятно, были цветочки по сравнению с тем, что ждало поклонников "Игры престолов" в финале.

Свое недовольство тем, во что превратилась к своему завершению "Игра престолов", выражали не только фанаты, но и некоторые актеры сериала. Так, например, Конлет Хилл, сыгравший в сериале Вариса, в интервью Entertainment Weekly после ухода открыто и эмоционально выражал разочарование тем, во что его героя превратили к концу. "У меня было ощущение, что последние пару сезонов мой персонаж отходит на периферию, что они концентрируются больше на других героях, – отмечал Хилл. – Это нормально, тем более для сериала, в котором столько персонажей. Но все равно было достаточно мучительно. В целом опыт был невероятно позитивным и незабываемым, но последняя пара сезонов особой любви у меня не вызвала".

2. Нет времени объяснять!

Даже те актеры, которые задержались в финальном сезоне практически до самого конца, позволяли себе отметить, что справляться с возросшим темпом повествования в седьмом и восьмом сезоне им непросто – в сравнении с достаточно медленным, размеренным повествованием предыдущих сезонов.

"Раньше у нас был целый сезон, чтобы дойти до определенной точки, – рассуждал Николай Костер-Вальдау в интервью Vanity Fair. – А теперь, внезапно, множество вещей происходит очень-очень быстро".

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Актер явно знает, о чем говорит – ведь его герой как раз стал одной из основных жанров этого ускорения в финальном сезоне. В 4 серии Джейме, который оставил Серсею, успел отпраздновать победу над живыми мертвецами, посвятить Бриенну в рыцари, лишить ее невинности, решить остаться в Винтерфелле, а потом поменять решение и отправиться обратно к Серсее в Королевскую гавань. И все это – за одну серию! После грандиозной сюжетной арки о раскаянии и искуплении Джейми, занявшей семь сезонов, уложить столь резкие перемены в голове было сложно даже Вальдау, который знает своего персонажа как никто – что уж говорить о зрителях!

3. Убей сейчас, обоснуем… никогда

еще одно следствие возросшего темпа повествования – многие важные моменты остаются за кадром, и, поскольку ответы на вопросы зрителям никто не дает, им остается лишь гадать. Например – как отреагировали Арья и Санса на истинное происхождение Джона? Как Эурон узнал, что именно Миссандея – ценнейший для Дейенерис человек и именно ее нужно захватывать в плен?

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Когда-то одной из "фишек" сериала было витавшее в воздухе напряжение – герои плели интриги, пытаясь "прочитать" друг друга, а информация была ценнейшим оружием. После отхода от книг Мартина у "Игры престолов" выработалась совсем другая стратегия – сначала убивай, а потом ничего не объясняй, которая разгневала множество фанатов, заставив их заговорить о том, что Бениофф и Уайсс просто "слили" важнейшие сюжетные линии.

4. Завышенные ожидания

Главная из таких "слитых" арок – сюжетная линия Короля Ночи, который с самой первой сцены сериала вроде как должен был быть главным злодеем. Тень Короля Ночи нависала над политическими махинациями героев "Игры престолов" многие годы, и в итоге почти все – за исключением, конечно, Серсеи – решили отставить в сторону разногласия и объединиться, чтобы победить в Великой войне против Короля Ночи, казавшегося практически неуязвимым и непобедимым, и его армии мертвецов.

К грандиозному противостоянию живых и мертвых "Игра престолов" готовила зрителей на протяжении нескольких лет, а шоураннеры и звезды сериала на протяжении всего последнего года то и дело упоминали некую грандиознейшую, самую масштабную в истории битву. Нам обещали нечто невероятное, нечто незабываемое, нечто, достойное тех трудов, что описывала команда сериала (11 недель съемок, 55 ночей подряд, 3 разных локации и 750 членов съемочной группы).

…В итоге в конце 82-минутного эпизода Короля Ночи убивают одним ударом. Одним. ОДНИМ.

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5. Шоураннеры

Каждая серия "Игры престолов" обходилась HBO в среднем в 5 миллионов долларов, к концу же каждый эпизод финального сезона располагал бюджетом в 15 миллионов долларов. Но канал HBO был готов выделить еще больше денег и снять еще больше серий финала – вот только шоураннеры этого делать не захотели, предпочтя вместо этого уместить грандиозное количество событий в несчастные 6 серий.

"HBO сказали нам: "Мы дадим вам столько ресурсов, сколько нужно, чтобы сделать все именно так, как необходимо", - рассказывали Дэн Уайсс и Дэвид Бениофф в интервью Entertainment Weekly. – HBO были бы только рады, если бы шоу продолжалось, если бы в финальном сезоне было больше серий".

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Именно Уайсс и Бениофф приняли решение закончить сериал, и именно они решили, что для этого подойдут два финальных укороченных сезона. Другими словами, взять так мало времени на завершение столь масштабной и эпичной истории – это их личный выбор.

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Игра престолов, Британский сериал, Провальный финал, Причины провала Игры престолов.
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