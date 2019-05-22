Почему финальный сезон "Игры престолов" стал таким сумбурным: основные причины

Новости культуры: Писать концовку тяжелее всего - об этом вам скажет любой сценарист или шоураннер.

"Клан Сопрано" закончился в 2007 году, но фанаты до сих пор спорят по поводу противоречивого окончания. "Остаться в живых" разочаровал миллионы человек. А финал "Декстера" радикально настроенные фанаты вообще сочли оскорблением. Теперь к этому списку присоединилась и "Игра престолов". Ради справедливости стоит отметить, что финал столь эпичного сериала просто не мог не разочаровать – разбираемся, почему.

"Мы будем в неизвестном месте, отключим телефон и откроем бутылки, – рассказывал Дэн Уайсс, один из шоураннеров "Игры престолов", в интервью Entertainment Weekly по поводу планов на вечер выхода в эфир финала. – В какой-то момент, когда уже можно будет выйти наружу, кто-нибудь из публицистов HBO расскажет нам, что тут происходило, сами мы этого испытывать не будем".

Финальный сезон готовили два года. Казалось бы, двух лет более чем достаточно, чтобы подарить фанатам действительно запоминающуюся концовку, однако этого не случилось – с момента выхода в эфир финальной серии прошло уже два дня, а поклонники сериала до сих пор не могут прийти в себя от разочарования. Петицию, которая появилась на сайте change.org после выхода в эфир 4 серии, уже подписали почти полтора миллиона человек – и каждые несколько секунд петиция собирает все новые подписи.

Масштаб негодования фанатов по поводу финала "Игры престолов" лишь подчеркивает на самом деле очевидное: с того момента, как "Игра престолов" "догнала" книги Джорджа Мартина из "Цикла Льда и Пламени" и двинулась дальше, сериал был обречен.

1. Не канон

еще несколько лет назад в интервью Vanity Fair сам писатель отметил: "Я могу дать им общее описание того, что я намереваюсь написать, но деталей у меня нет. Надеюсь, что они не успеют меня догнать".

Шоураннеры в итоге не только успели догнать Мартина, но и перегнали его на несколько лет – события "Игры престолов" двинулись дальше, обогнав книги, в шестом сезоне, в то время как Мартин до сих пор не дописал свои "Ветра зимы". Кое-какие перемены можно было заметить сразу же: диалоги зазвучали чуть более современно, битв и кровопролития стало больше, глубоких личных бесед – меньше, а скорость повествования разогналась. Но все это, как теперь понятно, были цветочки по сравнению с тем, что ждало поклонников "Игры престолов" в финале.

Свое недовольство тем, во что превратилась к своему завершению "Игра престолов", выражали не только фанаты, но и некоторые актеры сериала. Так, например, Конлет Хилл, сыгравший в сериале Вариса, в интервью Entertainment Weekly после ухода открыто и эмоционально выражал разочарование тем, во что его героя превратили к концу. "У меня было ощущение, что последние пару сезонов мой персонаж отходит на периферию, что они концентрируются больше на других героях, – отмечал Хилл. – Это нормально, тем более для сериала, в котором столько персонажей. Но все равно было достаточно мучительно. В целом опыт был невероятно позитивным и незабываемым, но последняя пара сезонов особой любви у меня не вызвала".

2. Нет времени объяснять!

Даже те актеры, которые задержались в финальном сезоне практически до самого конца, позволяли себе отметить, что справляться с возросшим темпом повествования в седьмом и восьмом сезоне им непросто – в сравнении с достаточно медленным, размеренным повествованием предыдущих сезонов.

"Раньше у нас был целый сезон, чтобы дойти до определенной точки, – рассуждал Николай Костер-Вальдау в интервью Vanity Fair. – А теперь, внезапно, множество вещей происходит очень-очень быстро".

Актер явно знает, о чем говорит – ведь его герой как раз стал одной из основных жанров этого ускорения в финальном сезоне. В 4 серии Джейме, который оставил Серсею, успел отпраздновать победу над живыми мертвецами, посвятить Бриенну в рыцари, лишить ее невинности, решить остаться в Винтерфелле, а потом поменять решение и отправиться обратно к Серсее в Королевскую гавань. И все это – за одну серию! После грандиозной сюжетной арки о раскаянии и искуплении Джейми, занявшей семь сезонов, уложить столь резкие перемены в голове было сложно даже Вальдау, который знает своего персонажа как никто – что уж говорить о зрителях!

3. Убей сейчас, обоснуем… никогда

еще одно следствие возросшего темпа повествования – многие важные моменты остаются за кадром, и, поскольку ответы на вопросы зрителям никто не дает, им остается лишь гадать. Например – как отреагировали Арья и Санса на истинное происхождение Джона? Как Эурон узнал, что именно Миссандея – ценнейший для Дейенерис человек и именно ее нужно захватывать в плен?

Когда-то одной из "фишек" сериала было витавшее в воздухе напряжение – герои плели интриги, пытаясь "прочитать" друг друга, а информация была ценнейшим оружием. После отхода от книг Мартина у "Игры престолов" выработалась совсем другая стратегия – сначала убивай, а потом ничего не объясняй, которая разгневала множество фанатов, заставив их заговорить о том, что Бениофф и Уайсс просто "слили" важнейшие сюжетные линии.

4. Завышенные ожидания

Главная из таких "слитых" арок – сюжетная линия Короля Ночи, который с самой первой сцены сериала вроде как должен был быть главным злодеем. Тень Короля Ночи нависала над политическими махинациями героев "Игры престолов" многие годы, и в итоге почти все – за исключением, конечно, Серсеи – решили отставить в сторону разногласия и объединиться, чтобы победить в Великой войне против Короля Ночи, казавшегося практически неуязвимым и непобедимым, и его армии мертвецов.

К грандиозному противостоянию живых и мертвых "Игра престолов" готовила зрителей на протяжении нескольких лет, а шоураннеры и звезды сериала на протяжении всего последнего года то и дело упоминали некую грандиознейшую, самую масштабную в истории битву. Нам обещали нечто невероятное, нечто незабываемое, нечто, достойное тех трудов, что описывала команда сериала (11 недель съемок, 55 ночей подряд, 3 разных локации и 750 членов съемочной группы).

…В итоге в конце 82-минутного эпизода Короля Ночи убивают одним ударом. Одним. ОДНИМ.

5. Шоураннеры

Каждая серия "Игры престолов" обходилась HBO в среднем в 5 миллионов долларов, к концу же каждый эпизод финального сезона располагал бюджетом в 15 миллионов долларов. Но канал HBO был готов выделить еще больше денег и снять еще больше серий финала – вот только шоураннеры этого делать не захотели, предпочтя вместо этого уместить грандиозное количество событий в несчастные 6 серий.

"HBO сказали нам: "Мы дадим вам столько ресурсов, сколько нужно, чтобы сделать все именно так, как необходимо", - рассказывали Дэн Уайсс и Дэвид Бениофф в интервью Entertainment Weekly. – HBO были бы только рады, если бы шоу продолжалось, если бы в финальном сезоне было больше серий".

Именно Уайсс и Бениофф приняли решение закончить сериал, и именно они решили, что для этого подойдут два финальных укороченных сезона. Другими словами, взять так мало времени на завершение столь масштабной и эпичной истории – это их личный выбор.