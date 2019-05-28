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Вторник, 28.05.2019

Первый трейлер фильма "Проклятие Аннабель 3" (Видео)

Кукла Аннабель уже дважды приводила к ужасающим разрушениям и невосполнимым потерям. В этот раз экстрасенсы Эд и Лоррейн Уоррены хотят избавиться от нее навсегда и запереть в собственном доме. Супруги полный решимости поместить ее под специальное стекло при поддержке священника, однако Аннабель не дремлет. Однажды ночью она призывает злых духов, которые пытаются завладеть их 10-летней дочерью Джуди и ее друзьями.
Фото: twitter.com
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