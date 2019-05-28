Фанаты "Игры престолов" выбрали лучшего героя саги

Новости культуры: Энди МакКэй настолько увлечен своей работой, что даже проводит экскурсии по парку, посвященному "Игре престолов" в Белфасте.

Поклонники сериала "Игра престолов" продолжают обсуждать в соцсетях документальный фильм от HBO "Последний дозор" о процессе съемок 8 сезона саги.

Один из актеров в этом фильме оказался по-настоящему главным актером всего сериала, ведь его персонаж оказался не только самым живучим, но и, как отметили зрители, одним из самых обаятельных. Это Эндрю МакКлэй - актер массовки, который провел на съемках "Игры престолов" годы.

Внимательные поклонники сериала обратили внимание на Эндрю еще 8до выхода "Последнего дозора". Все дело в том, что один и тот же бородатый солдат армии Старков появлялся в сериале по меньшей мере в четырех разных сезонах, переживая все ключевые битвы сюжета. На страницах Twitter и Reddit персонажа прозвали Долгобородом.

Появление Долгоборода в эпизодах 8 сезона вызвало в сети ажиотаж. МакКлэй стал героем популярных мемов и вскоре в сети появился забавный коллаж с ключевыми сценами актера массовки.

В 5 сезоне Долгобород появлялся в замке Винтерфелл. В 6-м сражался вместе с Джоном Сноу в Битве Бастардов и кричал с ему "Король Севера!" А в 7-м приветствовал Брана и Миру у ворот Винтерфелла.

Что же касается 8 сезона, для Долгоборода он стал по-настоящему звездным. МакКлэйя заметили в гарнизоне Винтерфелла, в борьбе с мертвецами, на похоронах товарищей после боя, а также в битве за Королевскую Гавань.

Из "Последнего дозора" стало известно, что актеру - 44 года, он родился Лондондерри (Северная Ирландия) и плохо учился в школе. Особенно тяжело ему давалась математика. Так и не справившись со школьной программой, 17-летний МакКэй бросил учебу и решил сниматься в кино.

Сегодня список фильмов в которых сыграл МакКэй не так уж и велик, ирландец снимался в короткометражке "Ирландская история" и в одном лишь эпизоде сериала "В пустыне смерти". Следующим большим проектом для него стала "Игра престолов".