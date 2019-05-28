Обошел "Игру престолов": сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым в истории

Новости культуры: Мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base.

International Movie Data Base опубликовал рейтинг сериалов всех времен.Сериал "Чернобыль" обошел по популярности "Игру престолов", став самым популярным во все времена. Об этом сообщает Forbes.

В основу сюжета "Чернобыля" взяли не рассказанную до сих пор действительную историю, как утверждают авторы идеи. Следует предупредить, что те, кто знаком с трагедией, все равно будут поражены и картинкой, и смыслом. Создатели смогли зацепить "за живое", показав шокирующие сцены гибели от облучения.

Топ-10 лучших сериалов всего времени согласно сайту на данный момент:

Чернобыль (9,7 - 52 000 голосов)

Планета Земля II (9,5 - 71 000 голосов)

Братья по оружию (9,5 - 317 000 голосов)

Планета Земля (9,4 - 147 000 голосов)

Во все тяжкие (9,4 - 1 200 000 голосов)

Игра престолов (9,4, 1 500 000 голосов)

Наша Планета (9,4 - 10 000 голосов)

Прослушка (9,3 - 244 000 голосов)

Космос: Пространство и время (9,3 - 95 000 голосов)

Голубая планета (9,3 - 19 000 голосов)

В топ-20 входят и другие выборы, такие как "Рик и Морти", "Сопрано", "Аватар: последний бомбардировщик" и "Шерлок". Перейдя в топ-50, вы найдете Firefly, "Черное Зеркало", "Замедленное развитие", "Сайнфелд", "Друзья" и "Очень странные дела".