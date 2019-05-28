Обошел "Игру престолов": сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым в истории

International Movie Data Base опубликовал рейтинг сериалов всех времен.Сериал "Чернобыль" обошел по популярности "Игру престолов", став самым популярным во все времена. Об этом сообщает Forbes.
В основу сюжета "Чернобыля" взяли не рассказанную до сих пор действительную историю, как утверждают авторы идеи. Следует предупредить, что те, кто знаком с трагедией, все равно будут поражены и картинкой, и смыслом. Создатели смогли зацепить "за живое", показав шокирующие сцены гибели от облучения.
Топ-10 лучших сериалов всего времени согласно сайту на данный момент:
В топ-20 входят и другие выборы, такие как "Рик и Морти", "Сопрано", "Аватар: последний бомбардировщик" и "Шерлок". Перейдя в топ-50, вы найдете Firefly, "Черное Зеркало", "Замедленное развитие", "Сайнфелд", "Друзья" и "Очень странные дела".