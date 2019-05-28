Софи Тернер поделилась о тяжелых съемках "Игры престолов"

Новости культуры: Актриса, игравшая Сансу Старк, рассказала о том, насколько были тяжелыми съемки сериала "Игра престолов".

Звезда фэнтезийного сериала "Игра престолов", последняя серия которого вышла 20 мая, делится все более интересными новостями о закулисье. Исполнительница роли Санси Старк призналась, что часто комплексовала из-за своего внешнего вида, из-за чего могла после съемок отправиться в отель и плакать вместе со своей подругой.

Об этом 23-летняя Софи заявила в интервью The New York Times. Ранее актриса уже рассказывала, что имела затяжную депрессию из-за комплексов и критики со стороны ее фанатов, и даже подумывала о самоубийстве.

Но в новой беседе с журналистами она в очередной раз подчеркнула, что она не могла смотреть на свое тело и состояние кожи, из-за чего часто разделяла свои переживания с лучшей подругой – Мэйси Уильямс. Именно она исполняла роль сериальной сестры Арьи Старк из Винтерфелла.

"Когда в конце съемочного дня я чувствовала себя толстой, думала, что мое лицо выглядит странно или у меня были огромные прыщи, я могла пойти в гостиничный номер и поплакать там вместе с Мэйси. Это была лучшая терапия для нас обоих. Я рада, что плакала не одна", – поделилась Тернер.

Девушка добавила, что ей иногда казалось, что пребывать в теле Санси Старк ей нравилось значительно больше, чем в собственном.