Элтон Джон рассказывает какие сцены из фильма "Рокетмен" не хотел убирать

Новости культуры: Совсем скоро на большие экраны выйдет биографическая лента о знаменитом британском рок-музыканте.

В одном из интервью Элтон Джон признался, какие картины категорически не хотел убирать из фильма.

Биографический фильм "Рокетмен" был представлен на Каннском кинофестивале. Поклонники с нетерпением ждут премьеры фильма дабы узнать еще больше деталей о жизни любимого кумира. Однако, Элтон рассказал что не все сцены, которые он хотел бы видеть в ленте, попали в основной сюжет.

По его словам, из фильма вырезали сцены, которые он категорически не хотел вырезать, ведь кинематографическая сцена состоит с истории успеха и жизненного пути звезды.

Создатели проекта таким образом хотели повысить рейтинг картины, позволив зрителям 13+ посмотреть премьеру фильма. Однако рок-музыкант отмечает, что выступил против такого решения, поскольку оно противоречит действительным фактам.

"Я не жил жизнью, которой можно присвоить рейтинг 13+. Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах. Не было особого смысла делать фильм, в котором я после концерта спокойно возвращаюсь в гостиничный номер со стаканом теплого молока и Библией", – откровенно заявил Элтон Джон.

Напоминаем, что звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк призналась, что ей предлагали много ролей в популярных голливудских фильмах. Одной из них была картина "50 оттенков серого". Сериал "Игра престолов" принес Эмилии Кларк изрядную популярность. Параллельно она снималась в нескольких голливудских проектах и одновременно получала немало предложений по другим фильмам. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, актрисе предлагали главную роль в популярном фильме "50 оттенков серого", но она решила отказаться от нее.