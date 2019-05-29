"Игрища престолов": сеть подрывает трейлер пародии на культовый сериал

Новости культуры: Не прошло и нескольких недель после того, как создатели сериала "Игра престолов" презентовали финальную серию завершающего сезона.

Однако менее чем за месяц поклонники фэнтезийного проекта смогут вновь окунуться в мир борьбы за престол, который будет представлен в комедийном жанре уже этим летом.

Немало сторонников выражали свое недовольство финалом любимого сериала. Так, чтобы разбавить негативные ноты представители иностранной киноиндустрии сняли полнометражный фильм-пародию на "Игру престолов".

На YouTube-канале MMD UA появился украиноязычный трейлер картины, которая получила название "Игрища престолов".

По сюжету, лорды королевства намерены положить конец распрям, потому по этому случаю собираются на Банкете Очищения. Но неожиданным сюрпризом для них станет понимание, что это хитрая ловушка от Жирного Короля, который планирует уничтожить их всех. Однако, несмотря на мудрый, по его мнению, план, он все равно пойдет наперекосяк.