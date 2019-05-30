В сети появился первый трейлер экранизации романа Донны Тартт "Щегол" (Видео)

Новости культуры: 29 мая был опубликован первый трейлер долгожданной экранизации романа "Щегол".

Кинокомпания Roadshow Films опубликовала первый трейлер фильма "Щегол" (The Goldfinch") по одноименному роману Донны Тартт, получившей за него в 2014 году Пулитцеровскую премию.

По сюжету, мама главного героя, мальчика Теодора Деккера погибает во время теракта в Метрополитен-музее. 13-летний Теодор чудом остается жив. Он сталкивается с умирающим стариком, который отдает ему великую картину XVII века за авторством Карела Фабрициуса и кольцо. Память о трагедии, потеря матери и кража мирового шедевра повлияют на всю последующую жизнь Тео. Главный герой становится на кривую дорожку и погружается в мир подпольного искусства.В начале фильма Тео предстает 13-летним мальчиком, а в конце истории — уже взрослым мужчиной.

"Это очень сильная и эмоциональная история достижения совершеннолетия, рассказанная с личной точки зрения. Она затрагивает все темы, которые мы переживаем в то или иное время: от потери, вины, обмана и предательства до любви, надежды, дружбы и искупления", — рассказал Элгорт.

Главные роли в картине исполнили Николь Кидман, Энсел Элгорт, Сара Полсон, Финн Вулфхард, Джеффри Райти и другие. Режиссером картины выступил Джон Краули, принимавший участие в работе над сериалом "Настоящий детектив".

Мировая премьера картины запланирована на 13 сентября 2019 года.