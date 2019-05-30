Скачать
Четверг, 30.05.2019
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Джошуа назвал идеальную дату для боя с Уайлдером
Джошуа назвал идеальную дату для боя с Уайлдером
Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников
Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников

Вышел новый трейлер анимационной комедии "Секреты домашних животных-2"

Вышел новый трейлер анимационной комедии "Секреты домашних животных-2"
13:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: kinoafisha.ua

Новости культуры: Перед премьерой авторы решили подогреть интерес киноманов к новинке, опубликовав финальный трейлер.

Уже сегодня, 30 мая, в Украине состоится долгожданная премьера мультфильма "Секреты домашних животных-2" (The Secret Life of Pets 2).

Как и в предыдущей части, которая вышла на телеэкраны в 2016 году, в центре мультфильма – история домашних животных, которых объединяет дружба. Собака Макс и другие домашние любимцы ежедневно ждут хозяев с работы и учебы. В это время они развлекаются, общаются и ходят друг к другу в гости.

Знаменитые домашние любимцы возвращаются! Мы и не подозреваем, сколько всего они успевают, когда нас нет рядом. Известные герои и новые "темные лошадки", еще больше головокружительных приключений и много пушистых секретов в комедии для всей семьи, – говорится в анонсе.  

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат в Германии

Известно, что режиссером мультфильма "Секреты домашних животных-2" стал Крис Рено. Звезда Голливуда уже имеет опыт в создании подобных кинолент, ведь именно ему доверили воплотить сюжет двух частей "Гадкий я" и "Гринч". А вот над сценарием забавного мультфильма работал Брайан Линч.

Перед ожидаемой премьерой, 22 мая авторы "Секретов домашних животных-2" опубликовали финальный трейлер. Согласно ролику, зрителей ждет немало забавных ситуаций, в которые попадут главные герои, и неожиданных перевоплощений. В частности, кролик Снежок примеряет костюм супергероя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Мультфильмы, Мультики, Трейлер, Сериалы, Новые мультфильмы, Секреты домашних животных-2, The Secret Life of Pets 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
04 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
05 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
ГБР начало расследование причин катастрофы в Ровненской области
ГБР начало расследовать крушение вертолета
Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь