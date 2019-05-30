Как мы такое не заметили: Софи Тернер о финале "Игры престолов"

Новости культуры: Финал самого рейтингового сериала этого года "Игры престолов" можно узнать, внимательно посмотрев на постер первого сезона.

Казалось бы, кто десять лет назад мог знать, чем закончится "Игра престолов"? Вероятно, дизайнеры догадывались, кто взойдет на Железный трон, и оставили подсказку на постере первого сезона, что с удивлением обнаружила Софи Тернер.

23-летняя звезда была потрясена, когда поняла, что намек на финал "Игры престолов" все это время был у всех на виду. Увидеть это ей помогла коллега по фильму "Люди Икс: Темный Феникс" Джессика Честейн.

На совместном интервью изданию Metro актриса спросила Тернер: "Помнишь постер к первому сезону и что на нем было изображено? Так вот, твой отец сидит на троне, а рядом, справа от него, - ворон". Софи открыла рот от осознания, что пусть и случайно, но одно фото действительно предсказало Трехглазого ворона во главе Вестероса.

"Мы не можем об этом говорить. Я боюсь, что мы можем испортить финал тем, кто еще не успел посмотреть серии. Говоря о пасхалках, я не особо оглядывалась на предыдущие сезоны, но, помнится, в первом Санса хотела стать королевой", - сказала актриса.

Тернер и сама дала намек на концовку истории Старков своим фанатам до того, как первые эпизоды восьмого сезона вышли в эфир. Звезда сделала татуировку в честь сериала в виде лютоволка и фразы "Стая живет". Таким образом, она невольно проспойлерила поклонникам, что семейство Старков переживет суровую зиму.