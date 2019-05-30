Как мы такое не заметили: Софи Тернер о финале "Игры престолов"

Казалось бы, кто десять лет назад мог знать, чем закончится "Игра престолов"? Вероятно, дизайнеры догадывались, кто взойдет на Железный трон, и оставили подсказку на постере первого сезона, что с удивлением обнаружила Софи Тернер.
23-летняя звезда была потрясена, когда поняла, что намек на финал "Игры престолов" все это время был у всех на виду. Увидеть это ей помогла коллега по фильму "Люди Икс: Темный Феникс" Джессика Честейн.
На совместном интервью изданию Metro актриса спросила Тернер: "Помнишь постер к первому сезону и что на нем было изображено? Так вот, твой отец сидит на троне, а рядом, справа от него, - ворон". Софи открыла рот от осознания, что пусть и случайно, но одно фото действительно предсказало Трехглазого ворона во главе Вестероса.
"Мы не можем об этом говорить. Я боюсь, что мы можем испортить финал тем, кто еще не успел посмотреть серии. Говоря о пасхалках, я не особо оглядывалась на предыдущие сезоны, но, помнится, в первом Санса хотела стать королевой", - сказала актриса.
Тернер и сама дала намек на концовку истории Старков своим фанатам до того, как первые эпизоды восьмого сезона вышли в эфир. Звезда сделала татуировку в честь сериала в виде лютоволка и фразы "Стая живет". Таким образом, она невольно проспойлерила поклонникам, что семейство Старков переживет суровую зиму.