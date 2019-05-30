Эксперты гарантируют невероятный успех новому "Королю Льву"

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21:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры: Руководство студии Disney может ликовать - этим летом в прокат выйдет игровый ремейк культового мультфильма "Король Лев".

"Аладдин" показал прекрасный старт в прокате, поэтому теперь на следующий фильм Disney возлагаются большие надежды. Джинн в исполнении Уилла Смита и постановка Гая Ричи принесли картине 113 млн долларов в первый уик-энд.

Основываясь на этих данных, издание Box Office сделало свои прогнозы, согласно которым за первые выходные "Король Лев" заработает от 180 до 200 млн долларов. Напомним, что в начале апреля студия выпустила первый трейлер фильма, чем вызвал бурную реакцию у зрителей.

Режиссер картины Джон Фавро пообещал поклонникам, что они получат более реалистичную историю, в которой будет больше новых сцен и песен. "Оригинал был потрясающе хорош, поэтому наша задача состояла в том, чтобы рассказать историю под другим углом, оправдав ожидания зрителей и удивив их", - объяснил постановщик.

В украинский прокат выходит фильм "Годзилла II: Король монстров"

Так или иначе, но ожидания зрителей, критиков и руководства студии взлетели до небес, поэтому на плечи Фавро и актерского состава в лице Дональда Гловера, Сета Рогена, Бейонсе и других легла огромная ответственность.

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