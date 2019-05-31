Риз Уизерспун вернется в фильм "Блондинка в законе 3" спустя 16 лет

Новости культуры: На премьере второго сезона "Большой маленькой лжи" актриса подтвердила журналистам, что "Блондинка в законе 3" находится в разработке.

Поклонники дилогии "Блондинка в законе" могут ликовать — их ждет третья часть франшизы. Об этом Риз Уизерспун рассказала корреспонденту издания Entertainment Tonight.

"Этого персонажа любят многие. Вам просто хочется отправить ее в такое же путешествие, как в первом фильме, и я отлично провела время, работая над этим", — рассказала Уизерспун. Она не стала делиться подробностями сюжета, но упомянула, что "сценарий готов, но съемки пока не начались".

Впервые актриса упомянула о возвращении к роли в прошлом году на шоу Эллен ДеДженерес. Риз рассудила, что идея вернуть Эль Вудс на экраны довольно хороша: "Мы со студией ведем переговоры. Мне нравится играть этого персонажа, она потрясающая. Так что если вы и правда хотите ее возвращения, я это сделаю". Очевидно, переговоры прошли успешно, поскольку премьера третьей части популярной франшизы намечена на 14 февраля 2020 года. Немного юридической волокиты и Риз Уизерспун в розовом на День святого Валентина — в подарок от создателей.

"Блондинка в законе" вышла в 2001 году и при бюджете в 18 млн долларов собрала в прокате 141 млн, став настоящим хитом. Фильм превратил Риз Уизерспун из начинающей актрисы в мировую звезду. Через два года последовал сиквел, который оказался не столь прибыльным, как оригинальная картина. Как покажет себя третья часть и сумеет ли она вновь завоевать сердца поклонников, станет ясно в 2020 году.