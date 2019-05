Появились фото со съемок "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон

Студия Marvel еще даже не анонсировала страт съемок и не давала никаких комментариев относительно того, чего ждать поклонникам от "Черной Вдовы". Одни инсайдеры предполагают, что действие сюжета развернется между "Войной бесконечностью" и "Финалом", другие делают ставки на то, что лента вернет зрителей к событиям "Противостояния".

Известно, что сейчас съемки проходят в норвежском городке Орста. Скарлетт Йоханссон вновь покрасила волосы в рыжий цвет и перевоплотилась в русскую шпионку.

Сюжет предстоящего фильма все еще остается в тайне, но фанаты уже строят теории о том, что события картины покажут время между двумя последними частями "Мстителей".

New behind the scene video of Scarlett Johansson as Natasha Romanoff. This is the SUPERIOR look sksks #blackwidow #NatashaRomanoff #ScarlettJohansson pic.twitter.com/1Lu91jW6WM

— I'll give u bw updates (@scarlettshines) 29 мая 2019 г.