Появились фото со съемок "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон

Новости культуры: Появились первые фотографии со съемочной площадки фильма "Черная вдова", в котором главную роль играет Скарлетт Йоханссон, актриса еврейского происхождения.

Студия Marvel еще даже не анонсировала страт съемок и не давала никаких комментариев относительно того, чего ждать поклонникам от "Черной Вдовы". Одни инсайдеры предполагают, что действие сюжета развернется между "Войной бесконечностью" и "Финалом", другие делают ставки на то, что лента вернет зрителей к событиям "Противостояния".

Известно, что сейчас съемки проходят в норвежском городке Орста. Скарлетт Йоханссон вновь покрасила волосы в рыжий цвет и перевоплотилась в русскую шпионку.

Сюжет предстоящего фильма все еще остается в тайне, но фанаты уже строят теории о том, что события картины покажут время между двумя последними частями "Мстителей".

SCARLETT JOHANSSON SHOOTING THE BLACK WIDOW MOVIE WE LOVE WINNING pic.twitter.com/MKwqF7NdSp

New behind the scene video of Scarlett Johansson as Natasha Romanoff. This is the SUPERIOR look sksks #blackwidow #NatashaRomanoff #ScarlettJohansson pic.twitter.com/1Lu91jW6WM — I'll give u bw updates (@scarlettshines) 29 мая 2019 г.

Скарлетт Йоханссон, которая воплотит в фильме Наташу Романофф (Черную вдову), выступит также и в качестве продюсера картины.

Как сообщалось ранее, звезда фэнтезийного сериала "Игра престолов", последняя серия которого вышла 20 мая, делится все более интересными новостями о закулисье. Исполнительница роли Санси Старк призналась, что часто комплексовала из-за своего внешнего вида, из-за чего могла после съемок отправиться в отель и плакать вместе со своей подругой.