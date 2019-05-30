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Появились фото со съемок "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон

Появились фото со съемок "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон
10:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Появились первые фотографии со съемочной площадки фильма "Черная вдова", в котором главную роль играет Скарлетт Йоханссон, актриса еврейского происхождения.

Студия Marvel еще даже не анонсировала страт съемок и не давала никаких комментариев относительно того, чего ждать поклонникам от "Черной Вдовы". Одни инсайдеры предполагают, что действие сюжета развернется между "Войной бесконечностью" и "Финалом", другие делают ставки на то, что лента вернет зрителей к событиям "Противостояния".

Известно, что сейчас съемки проходят в норвежском городке Орста. Скарлетт Йоханссон вновь покрасила волосы в рыжий цвет и перевоплотилась в русскую шпионку.

Сюжет предстоящего фильма все еще остается в тайне, но фанаты уже строят теории о том, что события картины покажут время между двумя последними частями "Мстителей". 

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Скарлетт Йоханссон, которая воплотит в фильме Наташу Романофф (Черную вдову), выступит также и в качестве продюсера картины.

Как сообщалось ранее, звезда фэнтезийного сериала "Игра престолов", последняя серия которого вышла 20 мая, делится все более интересными новостями о закулисье. Исполнительница роли Санси Старк призналась, что часто комплексовала из-за своего внешнего вида, из-за чего могла после съемок отправиться в отель и плакать вместе со своей подругой.

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Фильмы, Кино, Скарлетт Йоханссон, Съемки, Знаменитости, Актриса, Черная вдова, Смотреть.
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