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Съемки фильма "Запрещенный" о Василии Стусе завершились

Съемки фильма "Запрещенный" о Василии Стусе завершились
15:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: скриншот

Новости культуры: Госкино сообщили о завершении съемок украинской киноленты "Запрещенный".

Скандальный фильм о Василии Стусе "Запрещенный" уже за считанные месяцы выйдет на украинские экраны. Больше всего внимание общественности привлекла не столько поднятая тема о судьбе диссидента и репрессиях над ним, а сцены с участием персонажа по имени Виктор Медведчук, который был адвокатом Стуса в советском суде.

О завершении съемок фильма "Запрещенный" сообщила пресс-служба Госкино. По словам председательствующего Филиппа Ильенко, сцена суда над Василием Стусом, то есть, сцена с участием персонажа Медведчука, присутствует в фильме.

"Уже в сентябре зрители смогут составить собственное впечатление о ленте, которая прошлым летом оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Поэтому я лишь подчеркну, что сцена суда над Василием Стусом в картине есть", – говорится в сообщении.

Что известно о фильме "Запрещенный"?

Новая украинская кинолента "Запрещенный" режиссера Романа Бровко выйдет на большие экраны 5 сентября – в День памяти поэта. В фильме опишут "последние годы жизни Василия Стуса, его борьбу с системой и попытки опубликовать свою последнюю книгу стихов, которую он пытался передать из тюрьмы на волю".

В главных ролях киноленты снялись Дмитрий Ярошенко, Олег Масленников, Евгения Гладий, Виталий Салий, Карина Шереверова, Диана Розовлян и другие. Ранее проект фильма был представлен под названием "Птица души", который стал победителем Десятого конкурсного отбора Госкино. Поэтому сумма государственной финансовой поддержки составила 19,5 миллиона гривен. В общем, стоимость производства "Запрещенного" составила 38,1 миллиона гривен. Продюсером ленты стал Артем Денисов.

Скандал со сценой о Медведчуке

Еще в 2018 году на этапе производства киноленты возник большой скандал. В Facebook обнародовали информацию, где отметили, что из фильма про Василия Стуса вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где фигурировал персонаж украинского политика и кума Владимира Путина – Владимира Медведчука.

Такое решение было принято создателями ленты из-за, якобы, звонков из администрации самого Виктора Медведчука. Согласно документальным данным, политик был адвокатом Стуса в советском суде. Следовательно, съемочную команду попросили убрать все упоминания о нем.

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В то же время режиссер Роман Бровко заявлял, что сцен с Медведчуком не было в сценарии и они даже не планировались для съемок. Но после резкой реакции в обществе премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Госкино Филипп Ильенко пообещали разобраться с "пропавшими" сценами суда над Стусом.

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Фильм, Съемки, Василий Стус, Запрещенный.
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