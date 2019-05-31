Вышел новый трейлер фильма "Люди в черном: Интернэшнл" (Видео)

Sony Pictures показали международный трейлер ленты "Люди в черном: Интернэшнл", которая выйдет в мировой прокат в четверг, 12 июня. Судя по трейлеру, фильм получился в лучших традициях вселенной "Людей в черном": забавные и не очень инопланетяне, двойная реальность, которой не видят обыватели, безобидные предметы, которые оказываются оружием, – все на месте. Серьезным нововведением в этой части можно считать тот факт, что впервые одним из агентом в черном стала девушка. Ее роль исполнила актриса Тесса Томпсон.