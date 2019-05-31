Невероятные снимки со съемочной площадки легендарных фильмов Современные технологии позволяют создавать эпические фильмы с удивительно реалистичной графикой. Миллионы людей смотрят блокбастеры в кинотеатрах, но лишь немногие видели, как создаются кинематографические шедевры.