Новый Бэтмен: Warner Bros. официально утвердила актера на роль темного рыцаря

Новости культуры: Студия Warner Bros заявила, что приняла решение о том, кто станет новым Бэтменом.

Звезда саги про вампиров, актер Роберт Паттинсон официально стал исполнителем роли Брюса Уэйна "Бэтмена". На смену Бену Аффлеку владельцы прав на персонажа выбирали между Паттинсоном и другим британцем, звездой фильмов о людях икс, Николасом Холтом.

Артист, которого миллионы фанаток полюбили как Эдварда Каллена из "Сумерек", сыграет как минимум три фильма в роли Брюса Уэйна. Режиссер Мэтт Ривз намерен снять трилогию сольных фильмов о Темном рыцаре. Также, выбор более молодого актера позволил ему переписать сценарий фильма, по-новому взглянув на персонажа. Также Мэтт Ривз выступит продюсером киноленты.

Картина расскажет оригинальную историю Фрэнка Миллера "Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря" 1986 года, и покажет Брюса Уэйна молодым, еще до его стремления стать супергероем и на этапах становления Бэтмена.

Фильм с новым Бэтменом выйдет 25 июня 2021 года. Съемки новой ленты вероятно начнутся летом или осенью этого года.

Ранее, мы писали, что кандидатура Паттинсона вызвала настоящий взрыв негодования. Поклонники киновселенной DC выступают против участия Роберта Паттинсона в фильме. В многочисленных петициях интернет-пользователи призывают студию Warner Bros. "не повторять ошибку Бэтфлека", называя выбор Паттинсона "худшим в истории кастингом" и "глупой шуткой".