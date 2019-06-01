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Голливудский актер отменил поездку в Украину: названа причина

Голливудский актер отменил поездку в Украину: названа причина
10:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры: Организаторы фестиваля добавили видео, записанное Ричардом Брейком для украинских поклонников.

Голливудский актер Ричард Брейк, который сыграл роль Короля Ночи в популярном сериале "Игра престолов" (Game of Thrones), не приедет в Украину. Следовательно, поклонники саги не смогут пообщаться с ними во время фестиваля Kyiv Comic Con.

Такое заявление обнародовали организаторы фестиваля. По словам представителей Kyiv Comic Con, близкого родственника Ричарда Брейка госпитализировали в критическом состоянии, поэтому звезда "Игры престолов" должен остаться со своей семьей.

Завтра утром мы должны были ехать встречать Ричарда Брейка, вместо этого получили сообщение: его ближайшего члена семьи госпитализированы в критическом состоянии, и он не сможет приехать... Мы понимаем и разделяем огромное разочарование тысяч поклонников, – говорится в официальном заявлении.

В ролике голливудский актер извинился перед теми, кто приобрел билеты на Kyiv Comic Con и с нетерпением ожидал встречи со своим кумиром. В то же время звезда "Игры престолов" заверил, что когда-то он все же приедет в Киев и компенсирует разочарование его фан-группы из-за отмененной встречи. 

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Представители Kyiv Comic Con заверили, что все средства, потраченные на автограф-сессию с Ричардом Брейком и фото с ним, вернут.

"В программах фестиваля и в расписании встреча с Ричардом останется, потому что программки, плакаты и листовки с Ричардом уже напечатаны. Попробуем чем-то закрыть дырки в расписании, но это никак уже не утешит. Сейчас наши мысли с Ричардом и его семьей. Мы обязательно утром свяжемся с системой продаж билетов, чтобы они помогли автоматически вернуть средства всем, кто покупал фото и автографы с Ричардом уже в эту пятницу. Еще раз приносим свои извинения. Это худшее, что случалось с нашим фестивалем за 5 лет", – добавили организаторы.

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Украина, Знаменитости, Голливудский актер, Ричард Брейк.
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