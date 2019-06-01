Известный украинский режиссер попал в больницу

Новости культуры: Известный украинский режиссер и актер Федор Стригун находится в реанимации в Киеве.

Известный украинский режиссер и актер Львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой Федор Стригун оказался в реанимации.

Об этом сын режиссера на своей странице в Facebook сообщил, что отцу необходима кровь любой группы и резуса.

Известно, что Стригуна прооперировали, он пришел в себя и самостоятельно дышит.

"Федор Стригун прооперирован. Сейчас в реанимации. Пришел в себя. Дышит сам. – Вот этот не слишком щедрый информационный набор, который удалось получить от людей в белом. Я их понимаю и ни в коем случае не осуждаю их хладнокровие, а иногда и циничность в общении с гиперчувствительными родственниками пациентов", – написал его сын Назар.

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