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Антонио Бандерас мечтает о завершении карьеры

Антонио Бандерас мечтает о завершении карьеры
18:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Испанский актер Антонио Бандерас признался, что охотно бы завершил актерскую карьеру.

Антонио Бандерас был приглашенным гостем Каннского кинофестиваля, который длился с 14 по 25 мая. Во время кинособытия актер презентовал фильм Педро Альмодовара "Боль и слава" (Dolor y gloria). О сотрудничестве с режиссером и карьере он рассказал в программе "Светская жизнь".

"Хоть верьте, хоть нет – наша дружба никоим образом не влияет на рабочие моменты! Педро – очень требовательный, сильный режиссер, с ним нелегко работать, ведь он не дает тебе возможность чувствовать себя комфортно перед камерой! Это болезненный процесс. Ты не имеешь никакой поддержки рядом, ты как будто заблудился в джунглях – вот на что похоже сотрудничество с Альмодоваром!", – поделился актер.

В киноленте "Боль и слава" Антонио Бандерас сыграл роль режиссера, который решает завершить свою карьеру. Поэтому в комментарии Кате Осадчей он признался, что мечтает когда-то сделать так же.

"Не совсем, я все же хотел бы быть художником, но, возможно, художником другого типа. В кинопрофессии, чтобы что-то создать, тебе нужны 150-200 человек вокруг тебя. Каждому из них ты должен платить зарплату, ведь они должны на что-то жить. А если ты, к примеру, писатель или художник, все что тебе нужно – это ручка и бумага. Ты можешь лечь под деревом и делать то, что тебе нравится. Тебе никто больше не нужен. Вот об этом я иногда мечтаю", – рассказал Антонио Бандерас.

На Каннском кинофестивале актер получил желаемую награду. Однако, как убеждает Антонио Бандерас, не нужно думать о наградах, чтобы потом не разочаровываться. Большую награду он получает от зрителей, которые аплодировали его мастерству.

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"Никогда не надо думать о наградах. Ожидания – это причина всех разочарований! После нашей премьеры, овации зрителей длились 12-13 минут! Вы знаете, я давно в этой профессии, более 40 лет. Я стал актером еще до того, как вы родились, моя дорогая коллега, и вот когда ты стоишь там в течение 12 минут, не зная, что делать, пока люди аплодируют – такое не каждый день случается! Я очень благодарен зрителям!", – добавил Антонио Бандерас.

Фильм "Боль и слава" уже вышел в мировой прокат. Украинские киноманы смогут посмотреть киноленту с участием Антонио Бандераса с 18 июня.

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Знаменитости, Звезды, Актер, Антонио Бандерас, Канны 2019, Испанский актер, Каннский кинефестиваль 2019.
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