Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж: подробности

Новости шоу бизнеса: После почти 3 лет романа и рождения сына принцесса Монако Шарлотта Казираги и продюсер Димитрий Рассам официально поженились.

Торжественная церемония состоялась в первый день лета – 1 июня.

Как сообщает The Daily Mail, влюбленная пара решила не устраивать шумный праздник, пригласив только ближайших родственников и друзей. Брак принцесса Шарлотта и Димитрий Рассам заключили во Дворце Гримальди, где в свое время вышла замуж ее бабушка Грейс Келли и князь Ренье.

По информации СМИ, к алтарю невеста пошла в белом атласном платье с открытыми плечами и оригинальным кроем в зоне декольте. Принцесса Шарлотта сделала лаконичную укладку волос и макияж с акцентом на глаза. Образ королевская невеста дополнила бриллиантовым колье от Cartier, которое ей досталось в наследство от легендарной Грейс Келли. В то же время Димитрий Рассам выбрал светлый классический костюм с бабочкой.

После скромной церемонии молодожены устроили уютную вечеринку в отеле Monte Carlo Beach. Уже туда молодожены пришли в более удобном наряде: принцесса Шарлотта появилась в сером платье от Saint Laurent с декоративными бантами, а Димитрий Рассам – в синем костюме со светло-голубым галстуком.

Как известно, принцесса Шарлотта Казираги является внучкой легендарной актрисы и княгини Грейс Келли и короля Альберта II. В начале марта 2018 года она обручилась с кинопродюсером Димитрием Рассамом – потомком актрисы Кароль Буке. Это первый официальный брак для Шарлотты и второй для ее избранника.

Пара не спешила сразу же устраивать свадьбу, потому в СМИ поговаривали, что влюбленные уже давно разорвали отношения. Впоследствии журналисты узнали, что причиной переноса церемонии была беременность принцессы Шарлотты: в октябре 2018 года она родила сына. Кроме этого, представительница королевской семьи воспитывает еще одного ребенка от актера Гада Эльмалеха.