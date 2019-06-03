Скачать
Понедельник, 03.06.2019
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Джамала рассказала о буллинге в школьные годы
Джамала рассказала о буллинге в школьные годы

"Патрик Мелроуз": успешный сериал продлевают на второй сезон

"Патрик Мелроуз": успешный сериал продлевают на второй сезон
22:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Призовая телевизионная драма "Патрик Мелроуз" имеет серьезные шансы получить продолжение.

Создатели сериала всерьез настроены на продолжение сериала и уже обсуждают возможность продлить его на второй сезон. 

Продюсеры сериала Рэйчел Хоровиц и Майкл Джексон уже обдумали, как продолжить историю главного героя.  "Обсуждались идеи сделать скачок в будущее и описать тяжелый жизненный период Патрика в Нью-Йорке. Все зависит от Тедди Сент-Обина, и мы с нетерпением ждем его творческого озарения" - говорят создатели.

Мини- сериал основан на  автобиографических романах Эдварда Сент-Обина, выходивших с 1992 по 2012 гг. В центре сюжета — богатый аристократ Патрик, страдающий от глубочайшего посттравматического синдрома. В детстве он часто становился жертвой родительского насилия и теперь сражается с последствиями.

 Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс сыграют вместе в новом фильме

Всего рассказов было пять, как и серий в первом сезоне.  По этому и решение продюсеров столь неожиданное так, как история о тяжелой детской травме и долгом пути к излечению от нее казалось бы закончилась.

За роль Мелроуза Камбербэтч получил телевизионную премию BAFTA, а также номинации на "Золотой глобус" и "Эмми".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Бенедикт Камбербэтч, Мини-сериал, Новый сезон, Патрик Мелроуз, продолжение сериала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Британские каникулы Трампа&quot;: чем занимался президент США 3 июня
Первый день визита Трампа в Великобританию
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
Маша Ефросинина показала своих самых родных людей
Маша Ефросинина показала своих самых родных людей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь