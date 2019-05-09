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Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс сыграют вместе в новом фильме

Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс сыграют вместе в новом фильме
21:52 Чт, 9 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости культуры: 36-летняя Элизабет Мосс и 42-летний Бенедикт Камбербэтч сыграют главные роли в фильме "Сила собаки".

Основой для сюжета кинокартины будет служить одноименная книга Томаса Сэвиджа. Стоит отметить, что для Элизабет съемки в картине, которая является экранизацией литературного произведения, будут уже не первыми. Американская актриса также играет главную роль в сериале "Рассказ служанки", сюжет которого взят из одноименного романа.

В центре событий фильма "Сила собаки" появляются двое братьев - Фил, которого сыграет Бенедикт Камбербэтч, и Джордж. Парни начинают враждовать из-за ранчо, которое досталось им в наследство. Отношения ухудшаются еще больше после того, как один из них решил жениться на вдове Роуз. Против его новой избранницы начинают борьбу брат Джордж и его жена, которую сыграет Элизабет Мосс.

Съемки фильма начнутся в конце 2019 года, но о вероятной дате премьеры создатели картины пока что умалчивают. Однако никто из фанатов актеров не сомневается в том, что лента станет взрывом в области киноиндустрии, так как в режиссерское кресло села оскароносная Джейн Кэмпион.

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Напомним, что телеканал CW показал первый тизер сериала "Бэтвумен", главную роль в котором исполнит австралийская актриса Руби Роуз. Пока что дата выхода сериала не называется, отмечается, что он появится в эфире "скоро". Сценаристом проекта выступит Кэролайн Драйс ("Дневники вампира"). Продюсерами шоу станут Грег Берланти и Сара Шечтер, которые работали над сериалами "Флэш" и "Супергерл".

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Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Мосс, Звезда сериала Шерлок, Сила собаки.
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