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Крис Хемсворт решил покинуть кино: названа причина

Крис Хемсворт решил покинуть кино: названа причина
15:03 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Актер является одним из самых высокооплачиваемых, он пришел к выводу, что дети нуждаются в нем, так как переживают сейчас важный период.

Американский актер Крис Хемсворт, исполнивший роль Тора в кассовых экшенах Marvel, решил временно оставить кино.

Как пишет Mirror, актер решил сделать перерыв, чтобы проводить больше времени с женой и их тремя детьми.

Сегодня 35-летний Хемсворт и его 42-летняя супруги Эльзы Патаки воспитывают троих детей - семилетнюю дочь Индию и десятилетних сыновей-близнецов Сашу и Тристана. 

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"У них очень важный возраст. Они еще маленькие, но понимают, что я стал пропадать чаще, чем раньше", - отметил Хемсворт.

Пока актер решил не сниматься по меньшей мере до конца 2019 года, ведь последний год Хемсворт работал практически без перерыва. В это время его родные оставались в Австралии.

Примечательно, что Хемсворта и Патаки, звезду фильмов "Форсаж", называют одной из самых крепких пар Голливуда. Пара поженилась в 2010 году.

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Кино, Крис Хемсворт, Знаменитости, Актер.
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