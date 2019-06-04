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Квентин Тарантино снимет шедевр по комиксам "Джанго Зорро"

Квентин Тарантино снимет шедевр по комиксам "Джанго Зорро"
22:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино снимет полнометражный фильм, основой для которого послужат его собственные комиксы "Джанго Зорро".

Картина будет так называемым сиквелом к фильму "Джанго освобожденный", который вышел в прокат в 2012 году.

56-летний Квентин Тарантино только-только представил на Каннском фестивале фильм "Однажды в Голливуде", над сценарием для которого работал в течение пяти лет, а уже взялся за новую работу.

Об этом сообщает издание Collider.

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Как отмечается в источнике, в центре сюжета предстанет хорошо знакомый Джанго, так как фильм будет продолжением знаменитой ленты "Джанго освобожденный". Несмотря на то, что события будут разворачиваться через несколько лет после того момента, на котором завершилась первая часть, главный герой все еще подрабатывает охотником за головами, а свои "достижения" присылает жене. Однажды он встречает постаревшего Зорро. Он становится его охранником и отправляется с ним спасать рабов.

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Фильм, Режиссер, Квентин Тарантино, Американский режиссер, Джанго Зорро.
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