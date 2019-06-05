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"Я бы с радостью!": голливудская актриса рассказала о продолжении популярного ситкома "Друзья"

"Я бы с радостью!": голливудская актриса рассказала о продолжении популярного ситкома "Друзья"
21:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Об этом Дженнифер Энистон рассказала в интервью с Эллен Дедженерис.

Легендарный ситком "Друзья" выходил на экраны в США с 1994 по 2004 год. Сериал был безумно успешным, так что его до сих пор пересматривают и ждут продолжения. Актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая главную героиню Рэйчел, призналась, что не против сняться в перезапуске проекта.

"Почему бы и нет? Я бы с радостью! Уверена, что мои коллеги по сериалу тоже будут в восторге от этой идеи! Слушай, все может случиться", - заявила актриса.

Год назад Энистон стала гостьей шоу The Late Late Show with James Corden. В эфире актриса призналась, что Лиза Кудров, Кортни Кокс и она хотели бы снять эпизод-продолжение знаменитого сериала "Друзья", но у них есть некоторые недоразумения с мужским актерским составом.

 
 
 
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Tomorrow, one of my best friends tells me about a reunion with some of her best Friends.

Публикация от Ellen (@theellenshow)

"Все девочки с радостью согласились снять эпизод с воссоединением. Однако, в отличие от нас, коллеги-мужчины не очень обрадовались такой инициативе. Поэтому мы решили просто сделать римейк на сериал в стиле "Золотых девочек", в котором мы будем старые и на колясках", - добавила Дженнифер.

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Добавим, накануне автор ситкома Марта Кауффман рассказала, почему продолжения сериала "Друзья" не будет.

"Есть несколько причин. Во-первых, шоу о том времени, когда твои друзья - твоя семья. Сейчас не то время. Если мы соберем шесть актеров снова, сердце шоу исчезнет. Во-вторых, неясно, насколько это будет положительным. Людям нравится то, что уже завершилось, и надо оставить все, как есть, а не делать серию разочарований", - поделилась Кауффман.

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Дженнифер Энистон, Друзья, Продолжение ситкома.
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