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По сценарию, написанному ИИ, создали коротрометражку (Видео)

По сценарию, написанному ИИ, создали коротрометражку (Видео)
22:05 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Скриншот

Новости культуры: Среди героев есть говорящий стол-судья и девочка, которая носит спартанскую броню поверх пижамы.

Ютьюб-блогер, кинематографист и журналист Грегори Остин Макконнелл задумался над тем, сможет ли искусственный интеллект когда-либо заменить человеческую креативность, и решил создать с его помощью короткометражный мультфильм, чтобы это проверить. Макконнелл использовал искусственный интеллект открытой платформы Botnik, куда загрузил несколько самых популярных книг и историй - серию о Гарри Поттере, сценарии "Звездных войн" и романы Стивена Кинга.

Когда компьютер проанализировал тексты, он выдал собственную историю, которую блогер превратил в короткометражный 3D-мультфильм. Для его создания Макконнелл использовал программу Plotagon. По словам блогера, он выбрал функцию рандомайзера, когда создавал всех персонажей, так что зрители смогут получить "по-настоящему компьютерно сгенерированный опыт".

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Как и другие творческие продукты, созданные искусственным интеллектом в его современном виде, мультфильм получился смешным и нелепым. Сюжет научно-фантастической короткометражки рассказывает о будущем, в котором существует День космического корабля - ежегодно в честь праздника троих человек отправляют в космос. Главный персонаж мультфильма вызывается добровольцем, и это приводит к конфликту с другим желающим полететь к неизведанным мирам. Помимо странной лексики и повторов речевых конструкций в короткометражке присутствует специфическое обращение со временем, а среди героев есть говорящий стол-судья и девочка, которая носит спартанскую броню поверх пижамы.

Интернет-пользователи отметили нелепость сценария мультфильма, делающую его таким смешным. "Искусственный интеллект: читает "Звездные войны". Искусственный интеллект: читает "Гарри Поттера". Искусственный интеллект: "Ах эта магия Дня космического корабля!"" - пошутил один из них. "У главного героя ушло 20 минут на то, чтобы подумать, но космический корабль вылетел в открытый космос за 10 секунд. Логика!" - написал другой комментатор.

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Видео, Мультфильм, Короткометражка, Искусственный интеллект, ИИ.
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