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Лучший сценарий: украинский фильм получил награду на кинофестивале в Бразилии

Лучший сценарий: украинский фильм получил награду на кинофестивале в Бразилии
09:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: С 16 мая по 2 июня в городе Порту-Алегри(Бразилия) проходил кинофестиваль, посвященный исключительно жанрам фэнтези (фэнтези, фантастика, ужасы и триллер).

Фестиваль Fantaspoa проходит ежегодно, и в нынешнем 2019 праздновал свое 15-летие.

Всего было показано более 100 фильмов, в которых приняли участие более 100 гостей из разных стран.

По словам режиссеров и продюсеров фестиваля, этот год стал самым успешным, учитывая освещение в СМИ и массовое присутствие зрителей, которых собралось более 10 000 человек.

В категории Competitiva Internacional (Международный конкурс) за лучший сценарий победу одержал фильм украинского режиссера Владимира Тихого "Брама".

"Мы рады, что члены жюри фестиваля высоко оценили драматургическую составляющую фильма. В основе лежит известная пьеса Павла Арье "В начале и в конце времен", которая в постановках разных режиссеров с успехом прошла на сценах Молодого театра в Киеве, Драматического театра им. Леси Украинки во Львове, Академического драматического театра в Харькове, Драматического в Магдебурге, в театре Моссовета", - говорит Тихий.

В сети появился трейлер предстоящего фильма "К звездам" (Видео)

Также, Владимир добавил, что образы Бабы Приси, Славки и Вовчика и, собственно, самой Чернобыльской зоны отчуждения вдохновили соавтора сценария и его самого к экранному воплощению пьесы.

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Все по теме:

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