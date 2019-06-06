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"Даешь революцию": в сети появился 3 сезон сериала "Рассказ служанки"

"Даешь революцию": в сети появился 3 сезон сериала "Рассказ служанки"
13:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: 5 июня вышел на экраны 3 сезон сериала "Рассказ служанки".

Действия сериала развиваются в вымышленном будущем, где женщины бесправны. В государстве Галаад, из-за плохой экологической ситуации снизилась рождаемость. Большинство женщин стали бесплодными, а женщин, способных иметь ребенка, похищают и превращают в служанок для местных офицеров и чиновников и делают из них суррогатных матерей.

Новый сезон сериала во многом посвящен надежде. И носителем этой надежды выступает героиня Джун. Джун – сильная и отважная девушка, которая пытается отстаивать женские права в этом несправедливом мире.

"Надежда – очень важное понятие как в современном мире, так и в нашем сериале. Мы хотим показать зрителю: всегда и везде, даже в самой ужасной ситуации, есть место надежде", – говорит исполнительница главной роли Элизабет Мосс.

В третьем сезоне Джун готовит восстание, а помощниками в этом нелегком деле станут отец ее новорожденной дочери Ник и бывшая "хозяйка" Серена.

"Это будет сезон о сопротивлении. О сопротивляющейся и сражающейся Джун. После пары сезонов, в которых ее избивали, с нее довольно. Она будет искать способы, чтобы восстать против", - говорит шоураннер сериала Брюс Миллер.

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Всего в сезоне будет 13 серий. Кардинальных изменений в актерском составе не предусмотрено. Однако новые персонажи все же появятся: командор Уинслоу и его жена миссис Уинслоу.

Сериал создан Брюсом Миллером, который является шоураннером и исполнительным продюсером. История основана на книге канадской писательницы Маргарет Этвуд, которая принимает активное участие в написании сценария к картине.

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