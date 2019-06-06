"Jurassic World": Netflix снимает сериал по мотивам фильма "Мир Юрского периода"

Новости культуры: Компания Netflix выложила в YouTube тизер грядущего анимационного сериала "Jurassic World: Camp Cretaceous".

4 июня стало известно, что Netflix и DreamWorks Animation работают над новым сериалом по мотивам "Мира Юрского периода".

Шоураннерами проекта выступают Скотт Кример и Лэйн Луэрас. Роль исполнительных продюсеров выполнят Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу.

Премьера сериала ожидается в 2020 году, однако создатели уже опубликовали первый тизер будущего проекта.

Известно, что сериал по сюжету не будет затрагивать предыдущие фильмы и игры, хотя завязка более чем стандартна. Группа из шести тинейджеров попадает в новый лагерь на остров Исла Нублар, где ожидают получить массу впечатлений от встречи с динозаврами. Конечно же, все начинает идти не по плану, простое путешествие оборачивается борьбой за выживание с доисторическими ящерами. Именно, о попытках тинейджеров выжить на острове и расскажет новый сериал.

"Jurassic World: Camp Cretaceous" - один из проектов, выпускаемых в рамках пятилетней договоренности между Netflix и DreamWorks Animation.