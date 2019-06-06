Известный хореограф XX века получит свой байопик: что известно

Новости культуры: Режиссер оскароносного "Лунного света" Барри Дженкинс снимет фильм о жизни известного танцора Алвина Эйли.

Фильм будет основан на биографии известного хореографа "Алвин Эйли: Жизнь в танце".

Также известно, что разработкой проекта займется студия Fox, а над сценарием поработает Джулиан Брис.

Информации касающейся актерского состава и даты съемок пока нет.

Хореограф Алвин Эйли является одним из главных танцоров прошлого века. Он оказал огромное влияние на формирование афро-американской культуры танца. Именно благодаря ему многие темнокожих артистов смогли оказаться на театральной сцене Америки.

В своих спектаклях Эйли стремился выразить афро-американский колорит, религию и фольклор, а также ставил выдающиеся танцевальные номера под блюз и джаз.