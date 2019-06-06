Премьера фильма "Люди Икс: Темный Феникс" состоится уже сегодня: подробности о фильме

Новости культуры: Уже сегодня, 6 июня, в украинских кинотеатрах отгремит премьера фильма "Люди Икс: Темный Феникс" (Dark Phoenix).

Серия фильмов о супергероях пополнилась еще одним. Кинолента будет несколько отличаться от 11 других серий популярной франшизы.

Известно, что режиссером фильма стал Саймон Кинберг, а главные роли сыграли Дженнифер Лоуренс, Софи Тернер, Джессика Честейн, Эван Питерс, Джон Макэвой, Николас Холт, Майкл Фассбендер. Такой звездный состав уже поражает поклонников серии фильмов "Люди Икс".

По сюжету, зрители смогут увидеть события 1992 года. Роль Феникса сыграла актриса сериала "Игра престолов" Софи Тернер. Ее героиню, Джин Грей, во время спасения поражает таинственная космическая сила, вмиг делающая ее невероятно сильной и опасной для других. Девушка перестает себя контролировать и причиняет вред своим близким.

Смотрите трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс":

"Она – это гнев и боль. Теряя контроль над собой, причиняя боль тем, кого больше всего любит, Джина Грей начинает разрушать материю, держащую Людей Икс вместе", – говорится в анонсе.

Поэтому Люди Икс получают сложную задачу – спасти Землю от мутантов, стремящихся захватить галактику, и вернуть бывшую Джин Грей.

В мире премьера киноленты запланирована на 7 июня 2019 года. В Украине фильм можно будет посмотреть с 6 июня. Киноленте прогнозируют большой успех, ведь на ее появление ждали миллионы киноманов.