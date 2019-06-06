Скачать
Четверг, 06.06.2019
У Зеленского не обнародуют "Дорожную карту" по Минским переговорам
У Зеленского не обнародуют "Дорожную карту" по Минским переговорам
МИД назначил представителя на годовщине высадки в Нормандии
МИД назначил представителя на годовщине высадки в Нормандии
Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
"Мы скучаем": что стало с "Кварталом 95" без Зеленского
"Мы скучаем": что стало с "Кварталом 95" без Зеленского

Звезда "Анатомии страсти" рассказала о попытках уйти из сериала

Звезда "Анатомии страсти" рассказала о попытках уйти из сериала
17:38 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры: Вот уже пятнадцать лет на экраны выходит сериал "Анатомия страсти", посвященный будням медиков в городской больнице Сиэтла.

На этой неделе исполнительница главной роли Эллен Помпео побеседовала с изданием Variety и призналась, что не раз собиралась покинуть шоу.

Говоря о попытках уйти из "Анатомии страсти", актриса объяснила: "Таких моментов было много. Первые десять лет на съемочной площадке царили бескультурье, ужасное поведение и токсичная рабочая атмосфера. Но как только у меня появились дети, меня перестало это волновать - мне нужно было обеспечивать семью".

Помпео отметила, что в ее 40 лет нигде не найдет такие деньги, какие получает за съемки в этом популярном сериале. "Мне нужно заботиться о детях. Но я могу сказать, что после десятого сезона начались определенные сдвиги как в сюжете, так и на площадке. Когда Патрик Демпси покинул шоу после одиннадцатого сезона, студия полагала, что сериал невозможно продолжать без главной звезды-мужчины. Тогда у меня появилась цель доказать, что в действительности это возможно", - рассказала Эллен.

"Даешь революцию": в сети появился 3 сезон сериала "Рассказ служанки"

И у нее получилось. "Анатомия страсти" так и продолжала выходить в эфир, а Помпео добилась увеличения гонорара после ухода Демпси. В прошлом году шоу продлили на 16 сезон, и актриса намекнула, что он может стать последним. "Сейчас я очевидно не готова делать каких-то официальных заявлений по поводу моего будущего в сериале, но мне кажется, что мы рассказали уже почти все истории, которые можно было рассказать", - заявила актриса в интервью EW.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Съемки, Американская актриса, Анатомия страсти, Эллен Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
03 Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
04 Отставка глав СБУ, МИД и Минобороны: Повестка дня Верховной Рады
05 Никита Добрынин и Даша Квиткова трогательно поцеловались на публике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Убийцы Гандзюк получили реальный срок
Убийцы Гандзюк получили реальный срок
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
НБУ не будет менять учетную ставку
НБУ не будет менять учетную ставку
Демократичный стиль: первая леди Украины совершила официальный выход в Брюсселе
Демократичный стиль: первая леди Украины совершила официальный выход в Брюсселе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь