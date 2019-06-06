Звезда "Анатомии страсти" рассказала о попытках уйти из сериала

Новости культуры: Вот уже пятнадцать лет на экраны выходит сериал "Анатомия страсти", посвященный будням медиков в городской больнице Сиэтла.

На этой неделе исполнительница главной роли Эллен Помпео побеседовала с изданием Variety и призналась, что не раз собиралась покинуть шоу.

Говоря о попытках уйти из "Анатомии страсти", актриса объяснила: "Таких моментов было много. Первые десять лет на съемочной площадке царили бескультурье, ужасное поведение и токсичная рабочая атмосфера. Но как только у меня появились дети, меня перестало это волновать - мне нужно было обеспечивать семью".

Помпео отметила, что в ее 40 лет нигде не найдет такие деньги, какие получает за съемки в этом популярном сериале. "Мне нужно заботиться о детях. Но я могу сказать, что после десятого сезона начались определенные сдвиги как в сюжете, так и на площадке. Когда Патрик Демпси покинул шоу после одиннадцатого сезона, студия полагала, что сериал невозможно продолжать без главной звезды-мужчины. Тогда у меня появилась цель доказать, что в действительности это возможно", - рассказала Эллен.

И у нее получилось. "Анатомия страсти" так и продолжала выходить в эфир, а Помпео добилась увеличения гонорара после ухода Демпси. В прошлом году шоу продлили на 16 сезон, и актриса намекнула, что он может стать последним. "Сейчас я очевидно не готова делать каких-то официальных заявлений по поводу моего будущего в сериале, но мне кажется, что мы рассказали уже почти все истории, которые можно было рассказать", - заявила актриса в интервью EW.