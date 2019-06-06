Актриса или фотомодель: Зендая стала главной героиней сериала "Эйфория"

Новости культуры: Юная актриса Зендая начинает покорять кинозрителей новыми серьезными ролями.

Зендая - американская актриса, певица, танцовщица и модель, которая стала наиболее известной благодаря ролям в телесериалах канала Disney.

Сейчас 22-летняя звезда Зендая готовится представить новый сериал от канала HBO "Эйфория", в котором она сыграла девушку, страдающую от наркотической зависимости.

Талантливая актриса прокомментировала свое впечатление от такой серьезной роли и снялась в сюрреалистичной фотосессии. Фотографии вышли очень необычными и немного даже пугающими.

Сериал "Эйфория" поднимает проблему влияния наркотиков и социальных медиа на подростков. Актриса сыграла 17-летнюю Ру, которая прошла курс лечения в реабилитационной клинике, но снова вернулась к смертельным привычкам.

"Лично для меня шоу не особо шокирующее. Я знаю многих подростков, переживающих подобные проблемы. Наш сериал не более шокирующий, чем “Игра престолов”", — прокомментировала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram my #monday mood: Публикация от Paper Magazine (@papermagazine) 3 Июн 2019 в 2:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Crazy how @zendaya invented the color red. #linkinbio Публикация от Paper Magazine (@papermagazine) 3 Июн 2019 в 8:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram It’s Z019: The year of @zendaya. #linkinbio Публикация от Paper Magazine (@papermagazine) 3 Июн 2019 в 9:27 PDT

В одном из интервью Зендая призналась, что телезрители не спешат воспринимать ее роли всерьез, ведь для многих она все еще остается милой девушки, которая снималась для Disney канала.

Первый эпизод сериала "Эйфория" выйдет на экраны уже 17 июня, а 4 июля состоится долгожданная премьера кинокомикса "Человек-паук: Вдали от дома".

Кроме того, сейчас актриса снимается в новом проекте Дени Вильнева "Дюна". Дата выхода фантастического фильма запланирована на ноябрь 2020 года.