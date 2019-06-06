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Появился новый трейлер украинского исторического блокбастера "Захар Беркут" (Видео)

Появился новый трейлер украинского исторического блокбастера "Захар Беркут" (Видео)
20:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Премьера фильма запланирована на 10 октября 2019 года.

Сегодня в YouTube появился новый трейлер украинского исторического блокбастера "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

Согласно описанию к опубликованному тизеру, события фильма происходят в 1223 году. Монгольская орда под предводительством хана Бурунды движется на запад, уничтожая и грабя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Но ночью местные охотники - братья Беркуты - тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных.

Хан Бурунда вне себя от ярости решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Он заручается поддержкой местного предателя - боярина Тугар Волка, который показывает войску тайный проход в горах. Однако у небольшой общины охотников, возглавляемой Захаром Беркутом, есть свой план как навсегда остановить многочисленного врага.

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Режиссером картины стал Ахтем Сеитаблаев, известный также благодаря режиссерской работе над полнометражном художественном фильмом "Киборги". Главную роль в фильме "Захар Беркут" сыграет голливудский актер Роберт Патрик. Также на широком экране зрители увидят: Андрея Исаенко ("Киборги"), Олега Волощенко ("Сторожевая Застава"), Алину Довбуш («Мизантроп») и других.

Премьера фильма состоится 10 октября 2019 года.

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Фильмы, Трейлер, Захар Беркут, Украинские фильмы, Тизер-трейлер.
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