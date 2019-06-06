Появился новый трейлер украинского исторического блокбастера "Захар Беркут" (Видео)

Новости культуры: Премьера фильма запланирована на 10 октября 2019 года.

Сегодня в YouTube появился новый трейлер украинского исторического блокбастера "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

Согласно описанию к опубликованному тизеру, события фильма происходят в 1223 году. Монгольская орда под предводительством хана Бурунды движется на запад, уничтожая и грабя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Но ночью местные охотники - братья Беркуты - тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных.

Хан Бурунда вне себя от ярости решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Он заручается поддержкой местного предателя - боярина Тугар Волка, который показывает войску тайный проход в горах. Однако у небольшой общины охотников, возглавляемой Захаром Беркутом, есть свой план как навсегда остановить многочисленного врага.

Режиссером картины стал Ахтем Сеитаблаев, известный также благодаря режиссерской работе над полнометражном художественном фильмом "Киборги". Главную роль в фильме "Захар Беркут" сыграет голливудский актер Роберт Патрик. Также на широком экране зрители увидят: Андрея Исаенко ("Киборги"), Олега Волощенко ("Сторожевая Застава"), Алину Довбуш («Мизантроп») и других.

Премьера фильма состоится 10 октября 2019 года.