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В США скончался актер Александр Кузнецов

В США скончался актер Александр Кузнецов
08:36 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Актер, сценарист и театральный педагог Александр Кузнецов скончался 6 июня.

Советский и российский актер Александр Кузнецов скончался в Соединенных Штатах Америки.

Знаменитый актер Александр Кузнецов, который прославился после съемок в фильме Джек Восьмеркин – американец, неожиданно умер в Соединенных Штатах. Ему было 59 лет. Об этом сообщили на странице культурного деятеля в Facebook.

Причины смерти Кузнецова не разглашаются, однако известно, что несколько лет назад ему диагностировали онкологическое заболевание, характер которого не уточняется. В российских СМИ поговаривают, что именно рак и стал причиной внезапной кончины, но подтверждений тому пока не поступало.

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Александр Кузнецов обрел известность после роли в фильме Джек Восьмеркин – американец. Снимался в картинах Небывальщина, Бегущий по льду, Безумный рейс, Бой с тенью и других, а также появился в легендарном сериале Санта-Барбара.

После того, как расторгнул брак с актрисой театра и кино Юлией Рутберг, переехал на ПМЖ в Америку. Там он и провел последние годы жизни.

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Знаменитости, Смерть, Актер, Александр Кузнецов, Альманах, Альманах-2019.
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