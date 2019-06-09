Что посмотреть: лучшие летние фильмы о курортных романах

Новости культуры: Для создания солнечного настроения, мы выбрали для романтиков 15 фильмов о любви в жарких странах.

Лето – это теплые вечера и отпуска, лето – это жгучее желание быть молодым, лето – это… любовь!

1. "Римские каникулы" (1953)

Молоденькая принцесса Анна приезжает в Рим в рамках какого-то очень важного дипломатического путешествия. Осознав, что визит в Вечный город расписан по минутам, Анна решает сбежать и самостоятельно изучить удивительную столицу Италии. Совершенно случайно она знакомится с журналистом, который разрывается между желанием написать статью о беглой принцессе и внезапно вспыхнувшим чувством к этой милой, нежной и чистой девушке.

2. "Грязные танцы" (1987)

Нельзя обойти стороной культовую ленту, вошедшею в списки лучших фильмов о танцах. Фрэнсис (которую все зовут Бэби) вместе с семьей приезжает на курорт, где то и дело проходят танцевальные уроки. Здесь она влюбляется в более взрослого преподавателя – строгого и своенравного. Джон и его партнерша Пенни давно планируют выступить на престижном танцевальном конкурсе, но девушка не в состоянии танцевать из-за недавнего трагичного события. Бэби решается ее подменить, так что Джону придется обучить всем танцевальным па свою неуклюжую протеже. Тесный физический контакт во время занятий возымел результат: сердце Джона оттаяло и он влюбился в Бэби.

3. "Отпетые мошенники" (1988)

Немолодой альфонс Лоуренс промышляет на французском курорте, облапошивая ничего неподозревающих богатых дамочек. На побережье Ривьеры объявился глуповатый американец Фредди, претендующий на добычу Лоуренса. Мужчины решают померяться силами, выбрав очередную богатую жертву. Лента полна юмора и курьезных ситуаций. Недавно вышел ее ремейк, вошедший в списки лучших фильмов весны 2019-го.

4. "Мой папа – герой" (1994)

Вероника вместе с отцом приезжает на отдых в Маврикию. Очарованная новым знакомым пареньком, девчушка решает набить себе цену и врет, будто ее отец на самом деле засекреченный агент и ее любовник. Знал бы бедный папочка, что наплела его дочурка в попытке завести курортный роман…

5. "Только ты" (1994)

Фейт (чье имя с английского значит "судьба") как-то выслушала предсказания цыганки о своем будущем. Ворожея заявила, что однажды Фейт встретит парня по имени Дэймон Брэдли – ее суженого. Минуло 14 лет, девушка не придала гаданию особого значения и уже планировала свадьбу, как вдруг оказалось, что приятеля ее жениха зовут Дэймоном Брэдли. Шокированная, наша героиня отправляется в Италию, чтобы познакомиться с таинственным суженым.

6. "Шесть дней, семь ночей" (1998)

В этой истории роман вспыхивает не совсем на курорте, но местечко и впрямь живописное. Получив срочный вызов на Таити, Робин Монро садится на борт с пилотом Квинном Харрисом. Правда, до места назначения случайные знакомые не долетают. Самолет терпит крушение и парочка оказывается на необитаемом острове. Вынужденные сообща выживать на жарком острове, Робин и Квинн сближаются, сами того не желая.

7. "Сердцеедки" (2001)

Искрометная комедия о двух аферистках.Макс и Пейдж Коннерс живут беззаботно благодаря умению водить окружающих за нос. Главный заработок – браки по расчету. Макс выдумывает себе имя, выходит замуж за богача, Пейдж его соблазняет, после чего "униженная и оскорбленная" супруга подает на развод, прихватив немалые деньжата. Никто и не догадывается, что Пейдж – родная дочь Макс. Дела шли неплохо, пока Пейдж не решила вырваться из-под мамочкиного крыла. На курорте девушка познакомилась с милым владельцем бара и, сама того не ведая, влюбилась в него по-настоящему.

8. "Под солнцем Тосканы" (2003)

У Фрэнсис вполне сносная жизнь в Сан-Франциско. Девушка построила успешную писательскую карьеру, вот только на личном фронте затишье. Медленно впадая в депрессию от одиночества, писательница сталкивается с творческим кризисом. Фрэнсис по совету подруг уезжает заграницу, чтобы найти вдохновение. Визит в Тоскану неожиданно возрождает ее к жизни.

9. "50 первых поцелуев" (2004)

Интересный фильм о потере памяти. Генри Рот живет там, где мечтают оказаться толпы туристов – на Гавайях. Сюда частенько приезжают молоденькие красавицы и Генри рад стараться приударить за очередной юбкой. Однажды он встречает Люси Уитмор, сразу привлекшую его внимание. Возможно, он бы снова поматросил и бросил, но девушка сразу же о нем забыла, чем вызвала еще больший интерес. Дело в том, что год назад Люси попала в аварию и теперь многое не может запомнить. Каждая встреча с Генри для нее проходит как в первый раз.

10. "В пролете" (2008)

Питер Бреттер пять лет встречался с красавицей-актрисой по имени Сара Маршалл, но девушка решила разорвать отношения. Не в силах справиться с горечью утраты любимой женщины, Питер решает забыться, отправившись на Гавайи. К его ужасу, в том же отеле остановилась бывшая с новым приятелем. Добрая менеджер Рейчел прониклась симпатией к бедолаге, предоставив ему номер бесплатно. Постепенно между героями возникает дружба, а затем и страсть.

11. "Вики Кристина Барселона" (2008)

Две приятельницы (Вики и Кристина) отправляются из США в Испанию на поиски приключений. В Барселоне они знакомятся с красавцем-художником, которому чужды общечеловеческие условности. Мораль, стыд, приличия – эти слова он трактует на свой лад. Хуан заинтересован в обеих подругах и не прочь провести с ними время.

12. "Мое большое греческое лето" (2009)

Джорджия Янакополис за долгое время работы экскурсоводом порядком возненавидела Грецию. Впрочем, туристы тоже не в восторге от унылой проводницы, бубнящей о каких-то скучных исторических фактах, когда вокруг такая красота: безоблачное небо, белокаменные строения, дивное море… Джорджия уже готова была вернуться в Штаты, но неожиданно для себя открыла прелесть жаркой Греции, способной возродить в душе жажду любви.

13. "Ешь, молись, люби" (2010)

Элизабет Гилберт успешна и все еще молода, однако женщину настигает кризис среднего возраста. Переосмыслив свои приоритеты, Лиз осознала, что ее жизнь совершенно ее не устраивает. Она берет долгосрочный отпуск и отправляется в путешествия по жарким странам. Первый пункт – Италия, где Элизабет ждут страстные и романтичные приключения.

14. "Притворись моей женой" (2011)

Ремейк старой мелодрамы "Цветок кактуса", повествующий о хитром враче, любившем увиваться за красотками. Смешной фильм о фальшивом браке. Дэнни Маккоби смекнул, что обручальное кольцо на пальце освобождает его от серьезных отношений с девушками. Дескать дамы знали, на что подписывались. Вот только жены никакой и в помине нет. Влюбившись в молоденькую блондинку, Маккоби решился позвать ее замуж. Да вот неувязочка: возлюбленная требует знакомства с несуществующей женой. Выдав за супругу свою ассистентку, Дэнни вместе со всей честной компанией отправляется на курорт.

15. "Алоха" (2015)

Военный подрядчик Брайан Гилкрест мечтает выслужиться, для чего отправляется на Гавайи. Тут мужчина встречает давно забытую любовь Трейси, которая души не чает в местной природе и традициях. Так же Брайану предстоит познакомиться с милой летчицей по имени Элиссон. Эти две женщины навсегда изменят Брайана, возродив в нем самые лучшие человеческие черты.